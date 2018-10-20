В СК установили личность матери ребенка, найденного в подъезде в Щелково

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости . Следователи установили личность матери полуторагодовалого мальчика, найденного 14 октября в подъезде жилого дома в подмосковном Щелково, женщину ищут, сообщила пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.

Ранее СК сообщал, что 14 октября в подъезде многоэтажного дома в Щелково Московской области жильцами найден мальчик, которому на вид 1,5 года: ребенок сначала гулял во дворе, после чего зашел в подъезд. Медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений.

"Установлены личности матери и ребенка, найденного в городе Щелково в подъезде дома. В настоящее время ведется поиск фактического местонахождения матери. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — говорится в сообщении.