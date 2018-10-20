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В СК установили личность матери ребенка, найденного в подъезде в Щелково
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В СК установили личность матери ребенка, найденного в подъезде в Щелково 

РИА Новости + ещё 25 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи установили личность матери полуторагодовалого мальчика, найденного 14 октября в подъезде жилого дома в подмосковном Щелково, женщину ищут, сообщила пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
Ранее СК сообщал, что 14 октября в подъезде многоэтажного дома в Щелково Московской области жильцами найден мальчик, которому на вид 1,5 года: ребенок сначала гулял во дворе, после чего зашел в подъезд. Медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений.
"Установлены личности матери и ребенка, найденного в городе Щелково в подъезде дома. В настоящее время ведется поиск фактического местонахождения матери. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — говорится в сообщении.
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