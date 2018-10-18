Детки, которых застукали в неподходящий момент

Каждый родитель знает: если в детской стали слишком тихо, добра не жди. Малыши, которые прелестно выглядят на фотографиях и ластятся к бабушкам и дедушкам, дома могут сотворить настоящую катастрофу, от последствий которой родителям надо будет избавляться не один день. Этих проказников застигли на месте преступления, но, похоже, они не раскаиваются.

1. Подросток заказал в интернет-магазине бульбулятор, а родителям сказал, что купил джойстик для игровой приставки. Мать заподозрила неладное и заставила сына вскрыть коробку при ней. Конечно, парень до последнего отнекивался, но бдительная мама поняла, что сын её обманул.

2. Очаровательная кроха добралась до шоколадной пасты и съела её. Будучи застигнутой врасплох, она заявила, что ничего не ела, но вряд ли измазанное шоколадом лицо было подтверждением правдивости её слов.

3. Ещё один подросток увлекся просмотром взрослых видео. Когда в комнату вошла мать и застукала его за этим занятием, он всячески отпирался. Мальчик уверял, что у него в компьютере завёлся вирус, а штаны с него соскочили совершенно случайно.

Смотрите видео и узнайте о других малолетних хулиганах, которых застигли в самый неподходящий момент.