Колумбайн: тревожные симптомы в поведении подростка

Что нужно знать родителям о собственных детях-подростках и как помочь ребенку пережить переходный период, чтобы избежать трагедии, подобной тем, что произошли в Керчи и Вольске.

В Саратовской области случайно удалось избежать огромных жертв. "Я не смог. Я ранил одну девочку, я даже не знаю её имени. <…> Я не такой, я не знаю, что на меня нашло", — признался позже 15-летний Даниил Пулькин, который, вдохновившись историей Колумбайна и Керчи, взял в руки ледоруб и пошел в школу. Полицейские его нашли дома через час после инцидента. Он раскаивается и просит прощения.

Этот возраст не зря называется трудным, подростку действительно нелегко пережить переходный период. Родители должны сделать так, чтобы семья стала тем самым "островком безопасности" в потоке перемен, а родной дом — настоящей крепостью.

Изменения происходят как на физиологическом, так и на психологическим уровне, и одно с другим прочно связано. Гормональная перестройка организма вызывает мощную реакцию, отсюда постоянные перепады настроения, конфликты, стресс. Ребенок, который еще вчера был дружелюбным и ласковым, становится вдруг агрессивным и замкнутым.

Психологи говорят, что это закономерно, однако в какой-то момент нормальное поведение может стать девиантным. Задача родителей — вовремя заметить отклонение от нормы и помочь ребенку справиться с трудностями.

Время перемен

Внешность

Школьники часто экспериментируют со своей внешностью, пытаясь, с одной стороны, проявить собственную индивидуальность, а с другой не отстать от последних модных тенденций. Цветные волосы, странная, на ваш вкус, одежда, сочетание несочетаемого, желание сделать пирсинг или татуировку не должны вас настораживать, если при этом подросток успевает в школе, не бросает хобби и не пренебрегает личной гигиеной.

Споры

Подросток может спорить с вами или учителями до потери сознания. Это нормально, пока в качестве аргументов используются слова. Тревожный сигнал, если подросток начинает угрожать убить вас или себя, набрасывается с кулаками на оппонента.

Настроение

Переходный возраст всегда сопровождается перепадами настроения. Ребенок часто замыкается в себе или, наоборот, может вспылить на ровном месте, а потом продолжает общаться как ни в чем не бывало. Отнеситесь с пониманием. Однако, если подросток постоянно в подавленном состоянии, говорит о смерти, не может ни на чем сосредоточиться, постоянно получает двойки и не хочет ходить в школу, значит, пора бить тревогу.

Друзья

Мнение друзей становится более важным, чем ваше. И даже если друзья вам не нравятся, с этим можно мириться. А вот резкая смена компании или отсутствие друзей — действительно опасный признак.

Алкоголь и наркотики

Рано или поздно все дети пробуют алкоголь, сигареты и даже наркотики. К этим экспериментам нужно быть готовыми и заранее в спокойной обстановке объяснить ребенку, чем ему грозит зависимость.

К словам подростка нельзя относиться стоит относиться серьезно, Слова подростка

Несмотря на все противоречия, ребенку важно быть уверенным в том, что дома его любят и поддержат во всем.

Подростки не могут верно оценить эмоции, которые они вызывают у других людей, поэтому даже удивление они могут принять за гнев.

Не все дети открыто выражают злость, а некоторые и вовсе не отдают себе отчета в том, что они злятся, проявляться это может как разочарование, страх, грусть или отчаяние.

Что делать

В первую очередь, стоит научиться контролировать себя и свои эмоции, если вы не можете сдержать свой гнев, что можно ожидать от подростка. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации, как бы трудно это ни было.

Обеспечьте безопасность. У подростка должно быть место, где он может остаться один и спокойно прийти в себя без свидетелей. Проявите уважение к ребенку, который учится быть таким же взрослым, как и вы. Например, научитесь стучать, если дверь в его комнату закрыта.

Помогите ребенку понять, что именно вызывает у него негативные эмоции. Это могут быть вполне конкретные люди или ситуации. Зная причину проблемы, легче найти ее решение.

Научите его справляться с эмоциями. Самый простой способ — физические упражнения. Предложите ребенку заняться боксом, борьбой, скалолазанием или даже танцами. Некоторые находят себя в творчестве и начинают рисовать или писать.

Признаки жестокого поведения

Подросток увлечен оружием и всем, что с ним связано. Ему нравится играть с оружием любого рода.

Он не стесняется угрожать вам и окружающим людям, часто вслух мечтает о том, с кем и как жестоко расправится.

Часто дерется и поднимает руку даже на вас.

Издевается над животными вплоть до живодерства.

Если вы заметили хотя бы один признак жестокости в поведении подростка, вам не кажется, ребенка действительно пора спасать. Не стоит ждать, пока вы самостоятельно наладите общение с ребенком, — обращайтесь к психологам.