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«У нас мало мигрантов»: своеобразный рекламный ход немецкого детского сада
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«У нас мало мигрантов»: своеобразный рекламный ход немецкого детского сада 

RT на русском 11 часов назад
В Гамбурге появилась реклама детского сада Kita Rabenhorst, где среди прочих преимуществ учреждения был пункт «мало детей из семей мигрантов». Общественность возмутило такое заявление, и брошюра была переписана. После этого в ряду таких достоинств, как расположение в престижном районе, преобладание детей из обеспеченных семейств, появилась фраза: «Наш детский сад открыт для девочек и мальчиков, низких и высоких, сильных и слабых, больных и здоровых, упитанных и худых — независимо от того, немецкого они происхождения или из семей мигрантов».
RT на русском: последние новости
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