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Самые богатые дети планеты 

Рамблер 1 час назад
Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл 12 лет, она одна из самых богатых девочек мира. Её мать, фотомодель журнала Playboy, актриса и продюсер Анна-Николь Смит состояала в браке с медиа-магнатом Джеймсом Говардом Маршаллом II, который был старше супруги на 62 года. Отцом девочки является экс-бойфренд Анны-Николь Ларри Биркхед. Увы, Смит скончалась, когда малышке было всего несколько месяцев, так что сейчас Дэннилин живёт с биологическим отцом. Наследство, оставленное матерью, сегодня разрослось до 10 миллионов долларов, но оно было бы ещё больше, если бы суд присудил девочке недвижимость, полученную Анной-Николь от Маршала. Но даже с 10 миллионами Дэннилин может жить безбедно. Однако юная миллионерша — не единственная девочка, которая может похвастаться космическими доходами.
11-летняя Валентина Палома Пино — дочь актрисы Сальмы Хайек и бизнесмена и филантропа Франсуа-Анри Пино, миллиардера, входящего в список ста самых богатых людей мира. Валентина Палома ещё слишком мала, чтобы зарабатывать, однако родители уже записали на её имя особняк стоимостью 12 миллионов долларов.
Сури Круз и наследники Била Гейтса, принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта Кембриджские, дети Дэвида и Виктории Бекхэм — все эти крошки уже обладают многомилионными состояниями. Смотрите их истории в видео.
Женский форум
Дети , Видео , Виктория Бекхэм , Сальма Хайек
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