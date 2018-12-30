Самые богатые дети планеты

Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл 12 лет, она одна из самых богатых девочек мира. Её мать, фотомодель журнала Playboy, актриса и продюсер Анна-Николь Смит состояала в браке с медиа-магнатом Джеймсом Говардом Маршаллом II, который был старше супруги на 62 года. Отцом девочки является экс-бойфренд Анны-Николь Ларри Биркхед. Увы, Смит скончалась, когда малышке было всего несколько месяцев, так что сейчас Дэннилин живёт с биологическим отцом. Наследство, оставленное матерью, сегодня разрослось до 10 миллионов долларов, но оно было бы ещё больше, если бы суд присудил девочке недвижимость, полученную Анной-Николь от Маршала. Но даже с 10 миллионами Дэннилин может жить безбедно. Однако юная миллионерша — не единственная девочка, которая может похвастаться космическими доходами.

11-летняя Валентина Палома Пино — дочь актрисы Сальмы Хайек и бизнесмена и филантропа Франсуа-Анри Пино, миллиардера, входящего в список ста самых богатых людей мира. Валентина Палома ещё слишком мала, чтобы зарабатывать, однако родители уже записали на её имя особняк стоимостью 12 миллионов долларов.