«Я запрещаю бабушке общаться с детьми!»: монологи мам

Для одних они незаменимые помощники, для других — просто родственники, а для кого-то — чужие люди, контакт с которыми очень нежелателен. Почему мамы против? У каждой есть веские причины.

Наталья, 36 лет, сыновьям 6 лет и 1 год

Я — нелюбимая невестка, без преувеличения. Родители мужа с самого начала были против моей кандидатуры: старше на пять лет, уже была замужем, приезжая. Долго надеялись, что это блажь, пройдет, и сынок найдет себе достойную. Но он женился на мне. На свадьбе свекры сидели с траурными лицами, с такими же приехали забирать Ваньку из роддома. А потом началось: я плохая хозяйка и ужасная мать, всё делаю не так. Не кормлю грудью, а кормлю смесью, не так одеваю, не там гуляю, отдала в садик и вышла на работу. Сначала я терпела, сжав зубы: не хотела, чтобы муж ссорился с родными. Да и Ваню вроде бы они любили.

А потом ребёнок стал подрастать, и его начали буквально настраивать против меня. Зовут в гости и там расспрашивают, что мы делали, что ели, а потом объясняют: сосиски — это вредно, их только ленивые готовят, от мультфильмов глаза болят, ты расскажи мамочке, ну и всё в том же духе. Отчитывали меня при сыне и муже на семейных праздниках. Он вступался, они обижались, ребёнок плакал.

А когда оказалось, что я беременна второй раз, начался кошмар: зачем так рано, денег мало, ипотека, подожди несколько лет. Я разозлилась и сказала, что в таком случае внука они не увидят, и услышала «отдай нам Ванечку, а этого воспитывай сама». Вроде в шутку, но это стало последней каплей. Я сказала мужу что больше не поеду к ним, и детей не пущу. И у нас видеть не желаю. Родственники встали в позу — ну и не надо, придете прощения просить.

Прошло больше года — я держу свое слов. Понимаю, что так неправильно, и дети не должны страдать от взрослых ссор. Но допустить такого отношения к себе не могу. Муж мечется между двух огней. Не знаю, к чему это приведет, но я готова на контакт, если свекры признают свои ошибки.

Ирина, 32 года, дочери 8 лет

У меня все сложно — свёкр пьет. Нет, он не алкаш, что спит под забором, но никогда не знаешь, в каком состоянии явится с работы. Будет петь пеcни, или орать на всех и стучать кулаком по столу, или плакать и сентиментально называть меня дочей и рыбкой. Может прийти в гости на праздник и уговорить бутылку коньяка. Я просила миллион раз вести себя при внучке нормально, но ситуация периодически повторялась. А свекровь всегда принимала его сторону: мол, ничего страшного, ребёнок все равно ничего не понимает.

Дочь и правда долгое время ничего не понимала, и даже радовалась, что дедушка добрый и смешной и дарит шоколадки, но я-то взрослая! Я и плакала, и просила и объясняла — ничего не помогало. А потом свекр повел её выбирать игрушку и забыл в магазине! Возле нашего дома, и хорошо, что у Маши был телефон, но сам факт. После этого я сказала, что никакого общения больше не будет. И не жалею.

Юлия, 27, детям 3 года и 1 год

Мои дети не общаются с моими родителями. Звучит ужасно, но так и есть. Это давний конфликт нашей семьи, где росла Юля, хорошая девочка-отличница, и Оля, младшая сестра, горе луковое. Юля со всем справлялась сама, и институт закончила, и работу нашла хорошую, и замуж вышла удачно. А бедной Оле не везло — институт бросила, муж оказался подлец, с детьми оставил и алименты не платит.

Дальше понятно, правда? Есть внуки, которым нужно помогать — и деньгами, и временем, и жильем, а есть я и мои дети. Было очень много неприятных эпизодов. Ну, например, на день рождения одним внукам дарят поездку на море, а другим — конструктор из ближайшего киоска. Свой отпуск мама проводит на даче с теми внуками, потому что Оля так устала, а когда я прошу посидеть с детьми в выходные, мама не может.

Наверное, это все мелочно звучит, но по факту очень обидно. Я прекратила звать в гости, не езжу сама, а мама, похоже, и не очень страдает. Я не хочу мириться — надоело, что мои дети второго сорта. Муж говорит, что я не права и отправляет к семейному психологу. Может, и схожу.

Алина, 38, дочке 15 лет

Моим cвекрам важнее всего, чтобы люди не осудили, чтобы соседи плохого слова не сказали. Поэтому, например, свадьба наша, когда я была уже с животом, стала для них трагедией. Я общаюсь холодно, но вежливо, муж — натянуто, часто ссорится. Как к бабушкам-дедушкам у меня тоже было много претензий, но не фатально.

Они ни в грош не ставили наши методы воспитания — мы не даём сладкое, они привозят, мы не ругаем ребёнка за оценки — они отчитывают за двойки и дарят деньги за пятёрки. В какой-то момент отношения с внучкой Яной у них начали портиться.

У неё подростковый период, понимаю, характер сложный. А они только давят: ты должна приехать, ты должна звонить, ты не уважаешь, мы старше, мы тебе маленькой попу вытирали, а ты… Или оскорбляют: вырядилась как чучело, накрасилась как клоун…Я пыталась разговаривать с дочкой, оправдывать, что они в другую эпоху выросли, а потом подумала: да надоело.

Взрослые люди, пусть ищут подход. А если не находят, и Яна не хочет общаться — пусть не общается. В итоге она сквозь зубы здоровается и уходит в свою комнату, вот и всё. Но я не хочу и не буду ничего менять.