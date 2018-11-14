50-летняя многодетная мама родила четверых детей

50-летняя многодетная мама из Великобритании родила четверых детей

Роды принимали 35 врачей и медсестер.

В сентябре стало известно, что 50-летняя Трэйси Бриттен из Британии ждет четверых детей. У женщины уже есть трое детей и восемь внуков, но она решила еще увеличить свою семью. Трэйси сделала ЭКО, в результате которого у нее прижились три эмбриона, один их которых разделился, образовав близнецов. А сейчас же стало известно, что женщина родила на 31 неделе с помощью кесарева сечения. На последнем обследовании стало известно, что один из малышей страдает от нарушения кровоснабжения. Это могло поставить под угрозу жизни остальных детей, поэтому медики приняли решение заранее провести операцию.

Роды прошли под наблюдением 35 врачей и медсестер. Первой появилась девочка, затем первая сестра-близняшка, после вторая, а последним родился мальчик. Вес самого маленького ребенка составил 900 граммов, а самым крупным оказался мальчик, который весил более 1600 граммов. Сейчас трое малышей находятся в отделении интенсивной терапии, а их сестра с минимальным весом лежит в реанимации. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Домой их отпустят не раньше начала января будущего года, — передает The Sun. На сегодняшний день Бриттен стала самой пожилой мамой четверняшек в Великобритании.