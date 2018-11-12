Сахалинская учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости . Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске, Сахалинская область, довела ученицу до слез из-за маленькой дырки на плече кофты. Видео инцидента опубликовано в Сети.

На кадрах, снятых одноклассниками, педагог прилюдно отчитывает девочку.

"У тебя есть родители? Они вообще адекватные? А ты адекватная? Ты приемная, что ли?" — заявляет она.

По информации сахалинского портала ASTV.ru, с учительницей провели беседу, а школьнице и ее родителям принесли извинения. Кроме того, планируется провести родительское собрание, на котором обсудят инцидент. Сахалинская прокуратура после публикации видеозаписи начала проверку.