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Сахалинская учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте
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Сахалинская учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 

РИА Новости + ещё 6 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Учительница русского языка и литературы одной из школ в Холмске, Сахалинская область, довела ученицу до слез из-за маленькой дырки на плече кофты. Видео инцидента опубликовано в Сети.
На кадрах, снятых одноклассниками, педагог прилюдно отчитывает девочку.
"У тебя есть родители? Они вообще адекватные? А ты адекватная? Ты приемная, что ли?" — заявляет она.
По информации сахалинского портала ASTV.ru, с учительницей провели беседу, а школьнице и ее родителям принесли извинения. Кроме того, планируется провести родительское собрание, на котором обсудят инцидент. Сахалинская прокуратура после публикации видеозаписи начала проверку.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в Санкт-Петербурге учительница начальных классов 684-й школы написала слово «дурак» на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали «татуировки» маркером на руках. Проверкой прокуратуры данный факт был подтвержден. Руководство школы расторгло с педагогом трудовой контракт на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ: по инициативе работодателя за совершение аморального поступка. Мировой суд назначил ей штраф в размере тысячи рублей.
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