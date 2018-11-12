В чем причины детской ревности

Не секрет, что все дети разные. И все же многим мамам и папам хотелось бы узнать, как некоторым родителям удается избежать детской ревности.

«Мама, ты что, любишь Свету больше меня?» — что же делать, если за родительскую любовь начинается соревнование? Этот вопрос может волновать вас особенно остро, если вы знаете, что в других семьях с проблемой ревности родители не сталкиваются.

Почему один ребенок растет ревнивцем, а другому (если верить собственным глазам и словам его родителей) это чувство не ведомо? С этим вопросом «Летидор» обратился к своему постоянному эксперту — Наталье Фесенко, психологу, основателю сети петербургских билингвальных детских садов «Билингвик CDF».

Для начала давайте разберемся, откуда вообще в семье может появиться ревность между братьями и сестрами.

Как у ребенка зарождается чувство ревности

Подрастая, каждый малыш, делает определенные успехи — и не важно, собирает он пирамидку, лепит из пластилина птичку или подтягивается десять раз на турнике. И ему очень важно получить внимание и одобрение со стороны родителей. На подсознательном уровне это означает подтверждение — правильно он действует или нет.

Одновременно с этим дети понимают, что их братья или сестры нуждаются в том же самом, поэтому возникает подобие борьбы.

Это соперничество за возможность получить родительское одобрение и внимание.

Но когда все это достается сопернику, возникает неприятное чувство ревности, которое может укорениться и во взрослом возрасте проявляться как неприязнь.

На самом деле, любая борьба носит негативный характер, особенно если это касается неокрепшего детского мозга и кипящих подростковых эмоций.

К тому же дети часто себялюбивы, а ревность — это ни что иное как проявление этого дурного качества.

Почему одни дети ревнуют, а другие — нет

Это зависит от нескольких факторов.

1. Возраст. Разница в возрасте имеет значение. Стоит обратить внимание на тот факт, что ревность фигурирует в основном в семьях, где дети примерно одного возраста или разница невелика, но ощутима.

Одна возрастная категория — все равно что одна весовая в боксе, столкновения не избежать.

Ревность может вылиться в разные ситуации: дети не поделят игрушку или компьютер, будут использовать фразы «почему ему можно, а мне нет…», дразнилки-провокации, специально сломанные игрушки, обиды и даже драки.

Как правило, первенец, долгое время пользующийся безраздельными вниманием и любовью родителей, вдруг вынужден делиться всем, когда появляется младший брат или сестра. Кому такое может понравиться?

Однако, если первый ребенок значительно старше второго, он чаще выступает в роли защитника, и уступает младшему, ощущая свою силу и ответственность.

2. Наличие или отсутствие уверенности в себе. Когда ребенок закомплексован, не уверен в себе и своих силах, много наблюдает за сверстниками, братьями, сестрами и замечает, что отстает в чем-то и проигрывает, возникает чувство ревности.

Или может быть, вы сами говорите фразы, которые подавляют в ревнивце уверенность в себе. Чего только стоят подобные замечания: «Посмотри на свою сестру и бери пример с нее!».

Родителям очень важно найти в каждом ребенке то, в чем он хорош.

Если у него не получается танцевать, может быть, он отлично поет, рисует или рассказывает смешные истории. Родители могут показать и придумать разные виды деятельности для ревнивца. Например, можно научить показывать фокусы или играть на гитаре. И, конечно, чаще подбадривать.

Ругать ребенка, проявляющего ревность тем или иным способом, точно не стоит, иначе он решит, что показывать свои чувства — плохо, и замкнется.

3. Семейные ценности и темперамент. Конечно, из любого правила бывают исключения. Спросите свою бабушку, наверняка у нее было много сестер и братьев. Ревновали ли они друг к другу? Скорее всего, она ответит, что нет. Другое время и другие ценности дают о себе знать.

Конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей ребенка — один из братьев, например, может быть очень уравновешенным и понимающим, а второй — ревнивцем. Тогда вам на помощь придут наши советы.

Как предупредить детскую ревность

Изначально с появлением второго ребенка постарайтесь максимум времени, пока младенец спит, уделять старшему, чтобы он не чувствовал себя брошенным и ненужным.

Объясняйте детям, что они друг для друга самые важные и близкие люди: «Когда-нибудь настанет время, когда нас, родителей, не будет, и кто, если не вы, приедете друг другу на помощь?».

Учите делать друг другу подарки, делиться, заботиться и помогать.

Во время конфликта между детьми нельзя вставать на чью-то сторону.

Нужно дать детям время, чтобы они разобрались самостоятельно в своей ссоре. Вам не стоит искать виноватого, это только усугубит ситуацию. Нужно давать детям возможность выразить свои эмоции, высказать причину своей неприязни, но без агрессии.

И ругать, и хвалить детей нужно одинаково. Не вздумайте сравнивать или ставить в пример одного другому. В конфликте всегда виноваты двое. И наказывать надо обоих, акцентируя на этом внимание.

Забудьте о фразах: «Не мешай мне кормить малыша», «Младшим надо уступать», «Она же девочка», «Ты же большой, как тебе не стыдно?».

Старайтесь предупреждать конфликтные ситуации. Например, если к вам собираются гости, предупредите, что подарки детям должны быть одинаковыми.