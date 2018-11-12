Стюардесса накормила ребенка грудью и стала героем

Стюардесса накормила малыша грудным молоком и стала героем

Порой люди получают известность совершенно внезапно, совсем не раcсчитывая на славу от своих поступков, которые вызывают удивление у других людей. "На моём месте вы бы поступили также" говорят народные герои, но это совсем не имеет отношения к реальным действиям людей при возникновении нестандартных ситуаций и большинство людей просто проигнорирует подобное.

Интересный случай произошёл со стюардессой из Филиппин по имени Патриша. Свой последний рейс она запомнит надолго, ведь именно на нём она стала известна и о девушке написали ведущие мировые СМИ. Началось всё с того, что как только самолёт оторвался от взлетной полосы аэропорта, Патриша услышала плачь ребёнка и решила узнать у матери причины. Как оказалось, мать ребёнка не может покормить грудного ребёнка из-за стресса, по причине которого пропало грудное молоко.

Стюардесса отвела женщину от глаз пассажиров и предложила свою помощь в кормлении ребёнка, т. к. Патриша сама недавно родила ребенка и готова была помочь другой матери безвозмездно. После завершения рейса удивленная мать написала в социальных сетях о поступке стюардессы и многие люди начали делать репосты с благодарностью и удивляться благородному поступку девушки. Известность пришла внезапно и теперь Патришу повысят до новой должности.