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Стюардесса накормила ребенка грудью и стала героем
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Стюардесса накормила малыша грудным молоком и стала героем 

13 Новостей.ru + ещё 2 23 часа назад
Фото: 13news
Порой люди получают известность совершенно внезапно, совсем не раcсчитывая на славу от своих поступков, которые вызывают удивление у других людей. "На моём месте вы бы поступили также" говорят народные герои, но это совсем не имеет отношения к реальным действиям людей при возникновении нестандартных ситуаций и большинство людей просто проигнорирует подобное.
Интересный случай произошёл со стюардессой из Филиппин по имени Патриша. Свой последний рейс она запомнит надолго, ведь именно на нём она стала известна и о девушке написали ведущие мировые СМИ. Началось всё с того, что как только самолёт оторвался от взлетной полосы аэропорта, Патриша услышала плачь ребёнка и решила узнать у матери причины. Как оказалось, мать ребёнка не может покормить грудного ребёнка из-за стресса, по причине которого пропало грудное молоко.
Стюардесса отвела женщину от глаз пассажиров и предложила свою помощь в кормлении ребёнка, т. к. Патриша сама недавно родила ребенка и готова была помочь другой матери безвозмездно. После завершения рейса удивленная мать написала в социальных сетях о поступке стюардессы и многие люди начали делать репосты с благодарностью и удивляться благородному поступку девушки. Известность пришла внезапно и теперь Патришу повысят до новой должности.
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