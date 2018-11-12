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Дети, которые не оставят шанса выжить
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Дети, которые не оставят шанса выжить 

Рамблер 12 ноября 2018
В мае 2014 года юные американки Морган Гейзер, Анисса Вейер и Пэйтон Летнер собрались отпраздновать 12-летие Морган. Повеселившись на роллердроме, девочки пошли в лес и там Морган и Анисса сообщили подруге, что намерены принести её в жертву Слендермену, герою городских страшилок. Они нанесли Пэйтон 19 ударов ножом и бросили её у дороги. К счастью, пострадавшей удалось добраться до людей, врачи сумели её спасти. А вот любительниц кровавых развлечений Гейзер и Вейер осудили. Поначалу суд приговорил их к тюремному заключению, но потом приговор изменили, и девушки отправились в клинику для душевнобольных на 25 лет.
Подобные поступки не могут не пугать, ведь их совершают несовершеннолетние. Но, увы, трагедии, в которых неслыханную жестокость проявляют именно дети, случаются регулярно.
Братья Бивер, 18-летний Роберт и 16-летний Майкл, прославились как кровожадные убийцы. Летом 2015 года они убили всю семью (родителей, братьев и сестру) и намеревались совершить ещё не менее сотни убийств, чтобы стать известными серийными маньяками. Парни напали на родственников с ножами, выжить сумела лишь их 13-летняя сестра. Жаждущих популярности убийц осудили и отправили в тюрьму. Освобождения они будут ждать несколько десятков лет.
Смотрите ролик и узнайте ещё о нескольких детях, которым вид крови приятнее игрушек.
Женский форум
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