Мишель Обама и еще 8 известных женщин об ЭКО

40 назад на свет появился первый ребенок из «пробирки». У девочки (будущей няни, кстати) взяли сотни анализов, после которых ученые пришли к выводу: ЭКО может помочь многим бездетным парам стать родителями. Сегодня это популярная и хорошо отработанная процедура. С помощью ЭКО родилось более миллиона малышей. В том числе и «звездных». Известные женщин об ЭКО — в подборке BeautyHack.

Мишель Обама

На днях Мишель дала интервью ABC News, в котором призналась: ее дети появились на свет благодаря ЭКО. На процедуру супруги решились после выкидыша и безуспешных попыток вновь забеременеть естественным путем. Мишель говорит: «Я не знала, насколько часто случаются выкидыши. Об этом принято молчать. После этого женщины живут со своей болью, думая, что это коснулось только их. Считаю, об этом нужно говорить с молодыми матерями. И, да, биологические часы — реальность. В нашем организме производится определенное количество яйцеклеток. Женщины должны понимать, как функционирует их организм».

Кортни Кокс

В 2004 году у Корни родилась дочь. Девочку назвали Коко. Звезде сериала «Друзья» был 41. Кортни не скрывает: после многочисленных попыток забеременеть, они с мужем решились на ЭКО. Кокс подчеркивает, что не могла представить свою жизнь без детей: «Не представляю, как раньше жила без дочери. У меня с беременностью были проблемы (актриса пережила 8 выкидышей), но решиться на искусственное оплодотворение было нелегко. Я это сделала. Знаете, все дети прекрасны. И из „пробирки“ в том числе».

Селин Дион

У знаменитости трое детей, появившихся благодаря процедуре ЭКО. Селин семь раз пробовала процедуру искусственного оплодотворения, но удачными оказались только две попытки. Первого сына певица родила в 33. Близнецы появились на свет, когда Дион было 42. Каждая неудачная попытка становилась для Селин личной трагедией: «Я старалась воспринимать все спокойно. Когда возникли проблемы со второй беременностью, просто не могла себе позволить поставить семейное счастье в зависимость от наличия/отсутствия второго ребенка».

Анджелина Джоли

Близнецы Нокс Леон и Вивьенн Маршелин родились благодаря ЭКО. Говорят, на экстрокорпоральное оплодотворение Джоли и Питт решились вовсе не потому, что Энджи не могла родить сама. Звездная пара хотела именно двойню. А после ЭКО шансы появления на свет близнецов очень велики.

Николь Кидман

У Николь двое приемных детей. Актриса решилась на усыновление, когда состояла в браке с Томом Крузом — у пары были проблемы с зачатием. Выйдя замуж второй раз, Николь сделала ЭКО, после которого родила первую дочь — Сандэй Кидман. В 2011 актриса снова стало мамой. Малышка Фэйт появилась на свет благодаря суррогатной маме.

Кидман открыто говорит о неудачных попытках забеременеть, выкидышах и лечении от бесплодия: «Каждая женщина, прошедшая через подобное, может впасть в депрессию. Вероятность появления на свет моих детей была ничтожно мала. Так что, я воспринимаю их рождение, как чудо!»

Крисси Тейган

Супермодель впервые стала мамой в 2016. После нескольких лет безуспешных попыток забеременеть, Крисси решилась на ЭКО. В этом году Тейган родила сына. Модель шутит, что на процедуре искусственного оплодотворения выбирала эмбрион по нескольким критериям: любви к бекону и седьмому размеру обуви.

Дженнифер Лопес

Близнецы Джей Ло тоже появились на свет не без помощи современной медицины. Звезда говорит об этом открыто, чтобы своим примером доказать: все возможно. Перед тем, как отправиться в клинику она заявила: «Большую часть жизни я посвятила работе. Сейчас время подумать о семье. Ребенок станет для меня благословением». Первая попытка оказалась неудачной. После второй Джей Ло стала мамой двойняшек — сына Максимилиано и дочери Эммелины. Бьюти-факты о звезде читайте тут.

Мэрайя Кэрри

Мэрайе врачи поставили неутешительный диагноз — бесплодие, не оставив шансов испытать счастье материнства. Певица решила, что испробует все возможности современной медицины. В 40 лет она обратилась в клинику репродуктивной медицины. В 2011 на свет появились двойняшки — не «потому», а «вопреки».