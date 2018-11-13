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Трудолюбивые малыши, заработавшие миллионы
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Трудолюбивые малыши, заработавшие миллионы 

Рамблер 3 часа назад
Армия фанатов, миллионы подписчиков в социальных сетях, огромные гонорары. Думаете, всё это доступно только звёздам? Тогда пришло время узнать, что кое-какие смышлёные детки уже стали настоящими знаменитостями и заработали состояния.
1. Мэдди Зиглер. Девочка ещё в два года начала заниматься танцами, а позже появилась на телеэкранах в шоу «Мамы в танце». Юную танцовщицу заметили, а певица Сиа пригасила её сняться в клипе, с чего и началась настоящая карьера Мэдди. Она параллельно с танцевальными занятиями начала посещать ток-шоу, снялась в телесериале, выпустила линию одежды и написала книгу. Сейчас Мэдди Зиглер 16 лет, а её состояние 2,5 миллиона долларов.
2. Райан. Фамилия этого юного американца сохраняется в тайне, как и место жительства. Зато он хорошо знаком интернет-сообществу. Парнишка имеет канал на Youtube, где выкладывает обзоры игрушек. У канала более 5 миллионов подписчиков, и он приносит 6-летнему владельцу 1,3 миллиона долларов каждый год.
3. Энни и Хейли Лебланк. Сёстры тоже сделали ставку на Youtube. На своём канале они выкладывают ролики, где показывают гимнастические упражнения. Кроме того, девочки записывают песни и снимаются в телешоу. Трудолюбивые Энни и Хейли уже заработали 4,2 миллиона долларов и, похоже. Не собираются останавливаться.
Видео расскажет ещё о нескольких подростках, на счетах которых миллионы долларов.
Женский форум
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