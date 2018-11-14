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Следователи заинтересовались переодевшими детей в тюремные робы полицейскими
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Следователи заинтересовались переодевшими детей в тюремные робы полицейскими 

Lenta.ru + ещё 17 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Мурманске организована проверка в отношении полицейских и представителей администрации торгового центра, которые, по данным СМИ, переодели детей в тюремные робы на занятии по профориентации, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
«Будет дана уголовно-правовая оценка как действиям сотрудников полиции при проведении мероприятия с несовершеннолетними, так и коммерческой организации, которая предоставляет подобные услуги населению», — отмечено в тексте.
Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой наряженный в полосатый наряд заключенного ребенок стоит у стенки, держа в руках табличку с номером. Этот снимок был опубликован на сайте регионального управления МВД. В настоящее время такой иллюстрации там уже нет.
В сообщении о мероприятии, опубликованном в среду, 13 ноября, на сайте мурманской полиции, говорится, что сотрудники управления и член общественного совета при УМВД были приглашены на профориентационное мероприятие в парке развлечений на территории крупного торгового центра.
«Мастер-класс по профессии включал создание фотороботов и распутывание загадок в детективном квесте. Подростки также снимали отпечатки пальцев с предметов и соревновались в физической подготовке», — пояснили в полицейском управлении, подчеркнув, что непосредственно в игре работники МВД не участвовали.
Сотрудник ведомственного центра профподготовки и заместитель начальника экспертно-криминалистического центра, судя по изложенному в тексте, лишь провели с детьми профилактическую беседу и ответили на вопросы.
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