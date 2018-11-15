Дети звезд, заставившие родителей нервничать

Дети знаменитостей растут в достатке и не знают ни в чём отказа. Однако далеко не из всех звёздных малышей получаются воспитанные подростки и образованные юноши и девушки, некоторые отпрыски заставили родителей серьёзно поволноваться.

1. Джейси Чан , сын Джеки Чана. Джейси пошёл по пути отца и связал жизнь с шоу-бизнесом. Однако в 2014 году 32 летний мужчина оказался замешан в скандале с наркотиками, был арестован и отбыл шестимесячное заключение.

2. Кэмерон Дуглас , сын Майкла Дугласа . Наркотики сбили с пути и продолжателя актёрской династии Дугласов Кэмерона. Молодого человека поймали на продаже метамфетамина, за что отправился в тюрьму на 5 лет. Там он вёл себя не лучшим образом, так что срок продлили ещё на 2 года. Выйдя из тюрьмы, Дуглас-младший завязал с порочными привычками и даже написал книгу о своей жизни.

3. Честер Хэнкс, сын Тома Хэнкса . В 2015 году парень вёл автомобиль в нетрезвом состоянии и сбил человека. После инцидента Честер прошёл лечение в реабилитационной клинике и вернулся к актёрской деятельности.