Ещё
Дети звезд, заставившие родителей нервничать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети звезд, заставившие родителей нервничать 

Рамблер 2 часа назад
Дети знаменитостей растут в достатке и не знают ни в чём отказа. Однако далеко не из всех звёздных малышей получаются воспитанные подростки и образованные юноши и девушки, некоторые отпрыски заставили родителей серьёзно поволноваться.
1. Джейси Чан, сын Джеки Чана. Джейси пошёл по пути отца и связал жизнь с шоу-бизнесом. Однако в 2014 году 32 летний мужчина оказался замешан в скандале с наркотиками, был арестован и отбыл шестимесячное заключение.
2. Кэмерон Дуглас, сын Майкла Дугласа. Наркотики сбили с пути и продолжателя актёрской династии Дугласов Кэмерона. Молодого человека поймали на продаже метамфетамина, за что отправился в тюрьму на 5 лет. Там он вёл себя не лучшим образом, так что срок продлили ещё на 2 года. Выйдя из тюрьмы, Дуглас-младший завязал с порочными привычками и даже написал книгу о своей жизни.
3. Честер Хэнкс, сын Тома Хэнкса. В 2015 году парень вёл автомобиль в нетрезвом состоянии и сбил человека. После инцидента Честер прошёл лечение в реабилитационной клинике и вернулся к актёрской деятельности.
Что натворил Ник Хоган, сын Халка Хогана, как оказалась в порно-индустрии Монтана Фишборн, дочь Лоуренса Фишборна, в чём обвинялся Уэстон Кейдж, сын Николаса Кейджа? Узнайте подробности семейных драм из ролика.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста жестоко проучила жениха у алтаря1
Просто магия: у Погребняк на фото исчезли колени21
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звезды, чрезмерная худоба которых привела к смерти9
Где теперь герои сцены девяностых
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
07:30
Дети звезд, заставившие родителей нервничать
Дети Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
10:01
Как сохранить ясность ума до старости
Здоровье Психология
11:26
Звезды со скандальной репутацией
Звёзды
04:54
Как звездная бабушка повлияла на Стаса Пьеху
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение