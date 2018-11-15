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Московским детям объяснят пользу соцсетей
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Московским детям объяснят пользу соцсетей 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
В детском парке игрового обучения «Кидзания», который расположен в торговом центре «Авиапарк», пройдут «InstaКаникулы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
С 17 по 25 ноября посетителям парка расскажут о социальных сетях и блогерстве. Дети смогут научиться снимать собственные влоги, а также проявить себя в онлайн-квестах и заработать «кидzо», рекламируя профессии и организации.
Родителям предложат принять участие в рубрике «Активные родители» и помочь своим детям заработать с помощью социальных сетей.
Самые активные гости «Кидзании» попадут в Instagram-аккаунт @kidzaniamoscow и получат возможность раскрутить свой профиль.
«Кидзания» — это мини-город для детей от 4 до 16 лет. Гости пространства, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров, могут попробовать себя в различных профессиях и получить практические навыки и знания об окружающем мире.
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