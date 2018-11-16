Ботокс, загар и другие испытания маленьких девочек

Ботокс, загар и другие испытания маленьких красоток

Какие недетские процедуры делают девочкам родители, надеясь на победу в конкурсах красоты.

Зачастую родители пытаются реализовать свои мечты через детей, заставляя их делать то, что совершенно не хочется. Слишком заботясь о детях, мамы забывают о здравом смысле и прибегают к нестандартным методам. Поговорим о том, зачем маленьким мисс нужен ботокс, депиляция и солярий.

Бритни Кэмпбелл

С первого взгляда, конкурс красоты для учениц начальной школы кажется вполне безобидным. Но даже там восьмилетняя Бритни поняла, что красота требует жертв.

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34-летняя Керри Кэмпбелл считает себя самоотверженной мамой. Когда ее дочери Бритни отказались вкалывать ботокс, мама нашла выход. В 2010 году, когда девочке было восемь лет, мать стала на дому делать ей инъекции и восковую депиляцию. По мнению матери, это было вкладом в будущее — она верила, что во взрослой жизни у Бритни не будет ни морщинки.

Сначала девочка плакала от боли, но со временем привыкла и даже стала просить маму поскорее вколоть очередную порцию ботокса, жалуясь на то, что уже видны морщинки.

После того, как правда раскрылась, Бритни забрали органы опеки. Девочка перестала участвовать в конкурсах красоты.

Лапочка Бу-Бу

В реальной жизни девочку зовут Алана Томпсон. Родители решили, что карьеру девочки надо строить на эпатаже и принятии себя.

Anews

Когда Айра выходила на сцену, зрители наблюдали, как девочка радуется каждой долларовой купюре и начинает смеяться. Но маленькая мисс быстро уставала, поэтому маме приходилось поить дочь смесью из энергетика и лимонада.

Мама объясняет, что это не плохо, ведь она могла бы дать и алкоголь, а она на такое не пошла. Многие уверены: все, что делает Айра — желания родителей, чьи мечты не были осуществлены в детстве.

Мэдисон Кэмпбелл

Чтобы у дочки Мэдисон было красивое будущее, косметолог Мойя Кэмпбелл решила сделать все, что возможно. На поездки по международным конкурсам в месяц уходило около $8 тысяч.

Anews

Уже в 9 лет девочка была очень избалована, устраивала истерики, если для нее не было новой брендовой одежды или конкурсов красоты. Дошло до истерик при просьбе помочь маме по дому — в таком случае девочка кидает тряпки в маму.

Не в силах справиться с дочкой, мама подала заявку на участие в шотландскую передачу «Супернянька». С тех пор у девочки начало появляться правильное понимание жизни.

Пэйсли Дики

Когда Пэйсли было три, девочку одели в образ из фильма «Красотка». Это был необычный сценический костюм: дочку нарядили в образ проститутки.

Anews

Автозагар и мини-платье не понравилось малышке, она не хотела так выступать. Мама предложила Пэйсли несколько конфет и ситуация решилась.

Мэдди Джексон

Когда Мэдди исполнилось 4 года, родители начали отправлять ее на конкурсы красоты. Однажды предприимчивые родители шокировали всех: они сделали девочке накладную грудь и ягодицы, одели в яркое платье и отправили завоевывать сердца жюри.

Anews

Как сказала мама Мэдди, девочке очень понравился такой образ.