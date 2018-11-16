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InstaКаникулы для маленьких блогеров в Кидзании
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В Кидзании пройдут InstaКаникулы для маленьких блогеров 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
С 17 по 25 ноября в детской стране Кидзании, расположенной в ТЦ «Авиапарк», объявляются InstaКаникулы, во время которых ежедневно будут проходить специальные активности для детей, а также их родителей.
Социальные сети уже стали частью нашей жизни, и они могут принести немалую пользу, если знать секреты настоящих блогеров. InstaКаникулы в Кидзании дадут каждому ребенку возможность попробовать себя в роли блогера, научиться снимать влоги, принять участие в онлайн-квестах и заработать кидzо, рекламируя профессии и организации.
Взрослые также не останутся в стороне — они смогут принять участие в рубрике «Активные родители» и помочь своим детям увеличить капитал, используя социальные сети.
Самые активные гости парка попадут в Инстаграм-профиль @kidzaniamoscow и смогут продвинуть свой аккаунт.
Даты: с 17 по 25 ноября
Будни: с 11:30 до 21:00
Выходные: с 10:30 до 21:00
Стоимость детского билета в будни: от 1190 Р
Стоимость детского билета в выходные: от 1290 Р
Женский форум
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