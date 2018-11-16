InstaКаникулы для маленьких блогеров в Кидзании

В Кидзании пройдут InstaКаникулы для маленьких блогеров

С 17 по 25 ноября в детской стране Кидзании , расположенной в ТЦ «Авиапарк», объявляются InstaКаникулы, во время которых ежедневно будут проходить специальные активности для детей, а также их родителей.

Социальные сети уже стали частью нашей жизни, и они могут принести немалую пользу, если знать секреты настоящих блогеров. InstaКаникулы в Кидзании дадут каждому ребенку возможность попробовать себя в роли блогера, научиться снимать влоги, принять участие в онлайн-квестах и заработать кидzо, рекламируя профессии и организации.

Взрослые также не останутся в стороне — они смогут принять участие в рубрике «Активные родители» и помочь своим детям увеличить капитал, используя социальные сети.

Самые активные гости парка попадут в Инстаграм-профиль @kidzaniamoscow и смогут продвинуть свой аккаунт.

Даты: с 17 по 25 ноября

Будни: с 11:30 до 21:00

Выходные: с 10:30 до 21:00

Стоимость детского билета в будни: от 1190 Р

Стоимость детского билета в выходные: от 1290 Р