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Как вести себя родителям влюбленного подростка
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Как вести себя родителям влюбленного подростка 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Ваш ребенок стал взрослым — его мысли занимает влюбленность, а все время он проводит в доме объекта любви. Что делать, если подросток бывает в семье своей подруги чаще, чем дома?
Влюбленный подросток рано или поздно захочет привести свою половинку домой с ночевкой. О том, как делить пространство и общаться с не слишком желанным гостем, «Летидор» уже рассказывал в статье «Мам, пап, можно, она у нас переночует?»: как вести себя родителям
Похоже, такая ситуация больше тревожит маму и папу девушки/парня вашего ребенка? Тогда давайте разбираться, как вести себя родителям влюбленного подростка, который практически поселился в чужой квартире.
С этим вопросом мы обратились к нашему постоянному эксперту — Ольге Романив, семейному психологу, писателю, основателю Клуба знакомств «Классика отношений».
Первая любовь ребенка вызывает смешанные чувства у родителей. Здесь и радость — ребенок становится взрослым, и счастье, если чувства взаимны, и сомнение — «А нужно ли ему сейчас это?», «Подходит ли девушка/парень?», и тревога — _«А что дальше?»
Родители понимают, что ребенку надо подсказать, как правильно себя вести, но не всегда знают, как это сделать. В итоге их сын или дочь «переезжают» в дом своего избранника (или избранницы), не задумываясь о последствиях такой жизни.
Многие мамы и папы в такой ситуации начинают идти напролом, запрещая проводить время в чужом доме. Но это приводит к обратному — ребенок закрывается от своих родителей и начинает еще больше времени проводить в чужой семье.

Почти по Чернышевскому — «Что делать?»

В первую очередь откажитесь от запретов — этот метод не сработает, а приведет к противоположному результату, которого вы так стремитесь избежать.
Возьмите себя в руки и для начала поговорите откровенно с ребенком: что его так привлекает в чужой семье, чего нет в вашей?
Дайте возможность вашему сыну или дочке расставить приоритеты и определить ценность вещей/общения/уклада жизни путем сравнения вашей семьи и семьи подруги/друга. Возьмите для себя на заметку все то, что привлекает ребенка там, а в вашей семье не присутствует вовсе, неважно, хорошее это или не очень — выводы будете делать после, сейчас вам нужны мотивированные объяснения.
Спросите у влюбленного подростка, как он считает, не мешает ли он своим присутствием родителям избранницы — он должен сам рассмотреть несколько ситуаций и понять, когда ему рады, а когда терпят. Приведите пример с приездом нелюбимых родственников или с приходом надоедливых соседей — с ними может быть хорошо и интересно, но до определенной степени. А теперь пусть представит все это на себе, только теперь в роли навязчивого соседа будет он сам.
Дайте возможность ребенку посмотреть на свое будущее — каким он его видит сразу после школы и спустя 10 лет по ее окончании. Помогите ему понять, что в помощи не откажете никогда, но многому придется учиться самому как в отношениях, так и в профессии, и в жизни в целом.
И если он настроен создать семью, то надо думать о профессии, заработке и самостоятельной жизни, а не становиться «птичкой у кормушки» родителей избранницы/избранника.
Отдельным вопросом становится интимная сторона отношений подростков.
Здесь нет четких «за» и «против» — строгие запреты приведут к желанию заняться сексом, пусть изначально таких мыслей у детей и не было, но и абсолютное попустительство тоже недопустимо. Поговорите с ребенком, расскажите ему о последствиях — он должен услышать это от вас, а не от друзей, с интернет-страниц или с экрана телевизора.
Расскажите о средствах контрацепции, о том, в каком возрасте лучше начинать жить половой жизнью, по каким причинам не стоит торопиться стать «взрослыми и познавшими жизнь».
Спросите у сына, какие чувства он испытывает к девушке, что его в ней привлекает, и помогите выбрать правильное направление в отношениях, если он по-настоящему дорожит своей подругой. Помогите понять подростку, что предлагая ему повременить с интимной близостью, вы не читаете ему лекций о физической незрелости, соблюдении целомудрия и о том, что «вы еще дети».
Он должен сам прийти к мысли, что не надо пользоваться ситуацией, если девушка, к примеру, разозлилась на родителей и хочет им отомстить таким образом, или просто морально не готова к такому шагу, а идет на него, чтобы не потерять его.
Всему свое время, а подгонять события не стоит. Секс — физическая и духовная сторона отношений, и готовыми перейти к этой стадии должны быть оба.

Знакомство с родителями

Обязательно познакомьтесь с родителями избранницы/избранника вашего ребенка. Ваше знакомство должно состояться на нейтральной территории и не в присутствии ваших детей.
Помните: вы делаете вывод друг о друге, а это отразится на отношении подростков друг к другу и к вам.
Мнение своего ребенка вы уже услышали, теперь важно знать, что думают об этом родители друга/подруги вашей дочки или сына. Обсудите ситуацию и выслушайте мнение о том, как родители видят развитие отношений подростковой пары. Обязательно извинитесь за постоянное присутствие вашего ребенка в их доме, узнайте, насколько сильные неудобства это им доставляет.
Вам необходимо прийти к консенсусу, решить правильность и необходимость поощрения отношений детей и ограничение их некоторыми рамками. Одним из важных вопросов должны стать финансы — родители «принимающей стороны» не могут рассчитывать свой семейный бюджет с учетом проживания у них вашего ребенка.
Стоит предложить вариант гостевого перемещения — раз уж дети все время вместе, то пусть проводят его в обеих семьях по очереди.
Это поможет вам и родителям друга/подруги вашего ребенка уделять время себе, а также поможет решить финансовый вопрос.
Кроме того, вам надо создать ограничительные рамки. К примеру, ночевка только у себя дома, вечером не задерживаться дольше определенного времени, считаться с интересами принимающей семьи. Это не должно выставляться в качестве разрешительных условий для детей, а в качестве правил совместного проживания — дети должны учиться видеть не только себя, а понимать желания, настроение и возможности других людей.
Ни в коем случае не говорите об отношениях детей в шуточной форме как между собой, так и с родителями избранника/избранницы, а тем более при самих детях.
Помните, что подростки остро реагируют, если их не воспринимают всерьез, а шутки будут говорить им именно об этом. Научите их смотреть на отношения по-взрослому, с ответственностью и умением принимать решения.
Первая любовь — прекрасное чувство, помогите своему ребенку оставить о нем теплые воспоминания, ведь от вас будет зависеть, какой опыт вы поможете ему приобрести в первых отношениях.
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