Фотограф показала материнство без прикрас

«Она — плоть от моей плоти», — говорит фотограф из Нью-Йорка Анна Огир-Блумер о своей дочери Вайолет. Женщина скрупулезно документировала первые 2,5 года жизни своего ребенка, не пропуская сцены кормления грудью, редкие моменты сна и другие аспекты материнства без прикрас.

Фотопроект Letdown («Обратная сторона») — посвящение реальным переживаниям и мукам материнства. Психологическая «обратная сторона», лактация, провоцируемая сосущим грудь ребенком, становится основной аллегорией безмолвного двустороннего потока чувств между младенцем и женщиной, родившей его.

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Царапины после кормления грудью, 9 месяцев, 2014 год.

Фотограф признается, что была морально не готова к всепоглощающему аппетиту своего ребенка. Ее переполняло невозможное истощение, такое сильное, что, по ее собственным словам, ослабшее тело отнимало психологические силы. «Я была потрясена, насколько мое тело стало чем-то другим, не моим собственным», — поделилась Анна. Но, несмотря на отчаяние и истощение первых нескольких недель, ей не оставалось ничего, кроме как снимать это на камеру.

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Кормление и справление малой нужды, Цинциннати, Огайо, 2014 год.

«Мне едва ли хотелось брать в руки камеру», — рассказывает фотограф. Тем не менее моменты, которые она пережила с Вайолет и запечатлела, не могли бесследно исчезнуть. Она чувствовала инстинктивную невидимую связь с ребенком, и расставание было невыносимо. Она тосковала по Вайолет, когда они были не вместе.

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Первая ночь дома, 2013 год.

Анна отмечает, что эротическая и питательная функции женской груди в культурном поле отделены друг от друга. «У меня есть подруга, которая как-то сказала: „Странно, но, когда родишь, твоя грудь уже не сексуальна“, однако это не совсем точно. Это не взаимоисключающие вещи». Хоть «Обратная сторона» — фотопроект о конкретной матери и конкретном ребенке, он также и о женственности в более глобальном смысле: нерушимая связь матери с дочерью проходит сквозь него красной линией.

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Без чувств, первая неделя, 2013 год.

Связь с самой собой и с ребенком оказалась почти пугающей по своей силе. «Глубокая боль, которую я чувствую, когда моей дочери больно или грустно, — это что-то вечное. Ради нее я бы бросилась под поезд», — говорит фотограф.

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Пожертвование 4,6 галлона грудного молока, 2014 год.

Покажет ли она эти снимки самой Вайолет, когда та подрастет? Анна надеется, что фотографии внесут вклад в воспитание в девочке феминизма. Фраза, которую она использует, — «плоть от плоти» — изначально упоминается в Библии в контексте зависимости Евы от Адама, однако «Обратная сторона» придает новый смысл фразе о нерушимой связи и взаимозависимости, применяя ее только к двум женщинам — большой и маленькой.

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Лежание рядом, 2014 год.

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Распластавшиеся, 2014 год.