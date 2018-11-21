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Родители испугались детского сервиса о смерти
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Родители испугались детского сервиса с пожеланием смерти 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Керсти Элизабет Тейлор обнаружила в игровом сервисе calling Santa 2018 new пожелания смерти. Женщина рассказала в Facebook, что приложением пользовалась ее маленькая дочь.
На записанном женщиной видео видно, что после активации идут телефонные гудки, а затем «Санта» сообщает слушателям: «Я буду искать тебя, я найду тебя, и я убью тебя».
«Я в абсолютной ярости! Эви приходит ко мне с планшетом с приложением calling Santa 2018 new. Я открываю его, думая, что это программа для звонка Санте и слышу это!» — подписала пост Тейлор.
В публикации Тейлор назвала создателя приложения больным извращенцем и призвала родителей быть осторожными. По ее словам, многие дети воспримут такую шутку всерьез.
Ролик был просмотрен более 255 тысяч раз. Подписчики пришли в ужас от находки Тейлор. Некоторые сообщили, что сами видели похожие приложения. «В прошлом году было одно такое, я загрузила его. Оно говорило детям, чтобы они пошли на кухню и достали отовсюду ножи. Абсолютная гадость», — рассказала Стефани Джейн (Stephanie Jayne).
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