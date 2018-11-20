Англичанку осудили за долгое кормление грудью

Шерон кормила свою дочь Шарлотту до 9 лет, пока та сама не отказалась от груди. Конечно, в последние годы девочка прикладывалась не "в режиме грудничка", а раз в неделю или еще реже. По словам матери, чаще всего дочке требовалась грудь в моменты сильных переживаний и расстройств. Шерон уверена, что своим отличным здоровьем и крепкой психикой девочка обязана именно долгокормлению.

Комментаторы в сети разделились на два лагеря: одни восхищаются самоотверженностью Шерон, другие считают, что она сумасшедшая.