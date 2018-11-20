Ещё
Англичанку осудили за долгое кормление грудью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Англичанку осудили за долгое кормление грудью 

Детстрана.ру 9 часов назад
Фото: Детстрана.ру
Шерон кормила свою дочь Шарлотту до 9 лет, пока та сама не отказалась от груди. Конечно, в последние годы девочка прикладывалась не "в режиме грудничка", а раз в неделю или еще реже. По словам матери, чаще всего дочке требовалась грудь в моменты сильных переживаний и расстройств. Шерон уверена, что своим отличным здоровьем и крепкой психикой девочка обязана именно долгокормлению.
Комментаторы в сети разделились на два лагеря: одни восхищаются самоотверженностью Шерон, другие считают, что она сумасшедшая.
Детстрана.ру: последние новости
7 простых упражнений для развития детской речи Приданое будут дарить всем московским новорожденным вне зависимости от прописки 9 лайфхаков, как реально отдохнуть на море с ребёнком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые вредные масла для жарки
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Самые миниатюрные российские звезды5
Как выглядят российские знаменитости без макияжа6
Прошу совета: жена сына не хочет работать
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
00:47
Боня показала полуобнаженное пляжное фото
Звёзды
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
05:46
«Присмотрела себе трех любовников поближе к дому»
Любовь
05:02
Самые миниатюрные российские звезды
Звёзды Красота
04:26
Что стало с самыми яркими участниками шоу «Голос»
Звёзды
05:14
Звезды, чей возраст не угадать
Красота Звёзды
06:48
Любопытные факты о мужском теле
Здоровье Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение