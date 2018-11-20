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Сотрудницам банка запретили беременеть без разрешения начальства 

Lenta.ru + ещё 3 20 ноября 2018
Фото: Lenta.ru
Сотрудниц коммерческого банка в китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, обязали получать у начальства разрешение, чтобы завести ребенка. Об этом пишет издание Daily Mail.
Правила компании требовали прерывать неодобренные беременности. Если женщина не желала делать аборт, ее ждало наказание. Заявки на весь год предполагалось подавать в январе.
Одна из сотрудниц банка обратилась в городскую профсоюзную организацию и пожаловалась, что ее наказали за отказ прервать незапланированную беременность. Она добавила, что знает других женщин, которые попали в похожую ситуацию.
После вмешательства профсоюза банк отменил это требование и снял наказания со всех пострадавших сотрудниц.
В 2015 году сообщалось, что один из кредитных союзов в провинции Хэнань предписал работницам заранее согласовывать беременность с руководством. За нарушение этой нормы им грозил штраф в тысячу юаней (9,5 тысячи рублей), лишение «тринадцатой зарплаты» и снижение шансов на повышение.
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