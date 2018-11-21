В профессию после декрета: типичные проблемы мам

Не секрет, что женщинам после декретного отпуска сложнее найти работу, и этому есть несколько причин.

Наш постоянный эксперт Александра Уголева, руководитель собственного проекта «Школа активных мам» (ШКАМ) и двух проектов онлайн-обучения, уже рассказывала читательницам «Летидора», как успешно вернуться в профессию после декрета и почему стоит отдельное внимание обратить на волонтерство.

Сегодня Александра расскажет об основных факторах, которые влияют на карьеру женщины.

Требования социума к матери

Исторически сложилось так, что мать ребенка (а чаще — многих детей) оставалась дома и занималась их воспитанием, в чем и заключалась ее работа.

Постепенно с развитием технологий, коммуникаций, а главное, с переходом общества на более осознанную ступень развития, женщины смогли реализовывать себя не в только роли матери, но и в роли работника и даже работодателя. Однако в современном обществе все еще встречаются пережитки прошлого: многим, особенно старшему поколению, кажется, что мать не должна работать, а должна полностью посвятить себя и все свое время семье и воспитанию, развитию малыша. Вот здесь кроется огромный пласт проблем современных мамочек.

При таком подходе профессиональная самореализация женщины становится невозможной.

И если женщина чувствует себя некомфортно в роли домашней хозяйки или ощущает давление со стороны близких, то ее может настигнуть эмоциональное выгорание, ведущее к серьезным психофизиологическим последствиям и даже депрессии.

Изменение эмоционального фона матери и ее жизненных приоритетов

У большинства женщин после рождения ребенка так или иначе происходит переоценка ценностей в сторону семьи: семья становится на пьедестал, а вся остальная активность, в том числе и мотивация на работу, уходит на второй план.

Чаще всего все эти изменения накладываются на кризис 30-35 лет.

Это время, когда человек пересматривает свою жизнь и ищет дополнительные ценности и смыслы.

Результатом такого переосмысления часто становится то, что женщина после декрета сама не готова выходить на полноценную работу, поэтому ищет компромиссные варианты или даже открывает свой собственный бизнес.

Ожидания работодателя

Еще один немаловажный аспект — ожидания работодателя от работника. Сейчас на работу охотнее возьмут женщину, у которой нет детей. Работодатель предполагает, что сотрудник, не обремененный заботой о ребенке, будет работать больше, отпрашиваться меньше, а, следовательно, окажется ценнее для компании. К счастью, ситуация потихоньку меняется.

Подтверждение тому — сотни тысяч работающих мам, которые умело нашли баланс времени, сил и внутренних ресурсов и смогли их не менее грамотно реализовать в жизни.

Чтобы попасть в число таких мам, нужно отказаться от образа мыслей «мне должны» и перейти к активным действиям.

Статистика Мастерской карьерного менеджмента, которая проводила специальные исследования среди женщин в отпуске по уходу за ребенком, говорит, что:

• больше 50% женщин выходят после декрета на свою прежнюю работу,

• около 40% находят новую занятость, причем часто более интересную или высокооплачиваемую по сравнению с прежней,

• лишь 9% мам не преуспевают в поиске работы.

Чаще всего неуспех в поиске работы связан с недостаточно активным или не совсем корректным поиском вакансий.

Для решения этой проблемы женщинам оказывается господдержка, развивается институт семьи, открываются социальные и просветительские программы, например, Женский Деловой Центр, «Школа активных мам», Selfmama.

Программы, которые поддерживают женщин на пути выхода из декрета, достаточно разнообразны. Они включают в себя форумы, курсы и семинары, состоящие из вдохновляющих историй мам, лучших практик по поиску баланса карьера-ребенок, вариантов обучения и саморазвития, практических советов по поиску работы, составлению резюме, консультаций стилистов и многого другого — от юридической помощи до элементов коучинга.

Современным женщинам далеко не всегда приходится окончательно и бесповоротно делать выбор в пользу работы или дома: мамам удается уделять время и ребенку, и карьере.

Главное — четко распределить время и силы, не распыляясь на все и сразу.

Обязательно нужно достигнуть гармонии, баланса, поиск которого играет в женской психологии важную роль. И здесь на первый план выходят такие комфортные для мам варианты занятости, как фриланс и удаленная работа, о чем мы и поговорим в следующий раз.