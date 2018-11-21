Народные приметы о беременности

В давние времена у многих народов существовали различные приметы и суеверия в отношении беременных женщин, причем многие приметы дошли и до наших дней.

Что это — обычные суеверия или особые правила, призванные защитить будущую маму? Все приметы о беременных женщинах корнями уходят в глубокую историю, поэтому сегодня крайне сложно сказать, на основании чего они были сделаны.

Беременность — это период, в который многие женщины становятся особенно впечатлительными и мнительными. Зачастую будущие мамы склонны верить в сущую чепуху, на которую в другое время просто не обратили бы внимания.

Казалось бы, некоторые приметы настолько абсурдны, что их даже всерьез сложно воспринимать, но сознание беременной женщины как будто бы нарочно цепляется за все плохое, что может случиться с ее малышом. А зря! Верить в то, реальна или нереальна та или другая примета — выбор каждого человека, но очень многого зависит от того, на что настроено наше подсознание.

Если человек всерьез начинает верить в примету, то он как будто бы «программирует» себя на то, следовать или не следовать ему этому предсказанию. Женский журнал JustLady вместе с вами постарается проанализировать, насколько обоснованы самые распространенные народные приметы о беременности.

Если вы не верите в народные приметы о беременности, то просто не обращайте внимания на них. Если же они для вас что-то значат, то ради своего спокойствия старайтесь их придерживаться.

Помните, что большинство народных примет научно не обоснованы, и даже более того — иногда они просто парадоксальны. Если вам любопытно, как женщины определяли пол малыша без современных технологий, то вам будет интересны некоторые приметы.

Так, если вы чаще всего спите на левом боку, то вероятнее всего у вас будет мальчик. Соответственно, если на правом — то девочка.

Если вы обожаете цитрусовые, то эта склонность предвещает вам девочку. Кожа стала сильно шелушиться и трескаться? Ждите девочку.

Если беременность проходит легко, и вы ощущаете в себе легкость и грациозность, то это так же указывает на девочку, равно как и располневшее лицо.

А вот тяга к соленому, ощущение себя неуклюжей явно говорит о том, что вы будете растить сына. Есть народные приметы о беременности, связанные с расположением живота.

Так, если живот низкий — это мальчик, высокий — девочка. Ускоренный рост волос на ногах, а также постоянно холодные ноги указывают на то, что вы ждете сына.

Некоторые народные приметы о беременности связаны с поведением будущей мамы. Журнал JustLady спешит познакомить вас с ними. Так, если женщина долго не рассказывает окружающим про беременность, то народная мудрость гласит, что она ждет девочку. И наоборот, если с радостью делиться своим счастьем — будет мальчик. Будущая мама раздражается от окружающих ее мужчин? Значит, она ждет дочку.

Вообще, настроение женщины по преданиям также указывает на пол ребенка. Если всю беременность женщина переносит с хорошим настроением, то у нее родится мальчик, с плохим — девочка. Конечно, все вышеперечисленное больше зависит от характера будущей мама, условий ее жизни, семейного положения, чем от пола малыша.

Народные приметы о беременности: что можно, а что нельзя делать будущей маме

Народная мудрость гласит, что женщине в положении запрещено сидеть на пороге. Наши прапрабабушки считали, что порог — это граница между нашим и потусторонним миром, а на этой границе злые силы могут нанести нам вред.

JustLady видит в этом куда более реальную заботу о здоровье беременной женщины: порог — не самое лучшее место для нее, ведь лучше сидеть там, где нет сквозняка.

Другая народная примета звучит так: женщине нельзя есть тайком, иначе ее ребенок будет очень пугливым. JustLady уверен, что пугливость ребенка никак не зависит от странной маминой привычка прятаться ото всех, чтобы поесть. Но! Ничего полезного в том, чтобы есть тайком и впопыхах, нет. Если вам хочется перекусить, то поешьте нормально, не переживая, что вас кто-то «поймает».

Есть народные приметы о беременности, которые гласят, что беременная женщина должна носить одежду без узлов, не должна плести и вязать. Наши предки считали, что, завязывая узел, женщина завязывала своему ребенку дорогу в этот мир. Кроме того, завязанный узел ассоциировался с пуповиной, в которой ребенок может запутаться.

Если следовать приметам, то женщине нельзя ничего резать и шить во время беременности, иначе у ребенка будет родимое пятно. На чем основано это убеждение, понять сложно. На самом деле рукоделье не может нанести никакого вреда беременной женщине. Впрочем, и тут ей нужно быть внимательной: будущей маме нельзя долгое время быть в сидячем положении, поэтому журнал JustLady рекомендует вам почаще вставать, разминаться, менять позу.

Некоторые народные приметы о беременности не лишены оснований. Например, примета, связанная с тем, что женщине нельзя смотреть на страшное, потому что ребенок может родиться некрасивым. Действительно, ребенок, даже находясь в утробе матери, уже реагирует на свет, звуки, эмоции мамы. Поэтому женщине лучше окружать себя чем-то позитивным и красивым.

Одним словом, всем тем, что вызывает положительные эмоции. Это будет полезно и для малыша, и для самой мамы. Есть примета, согласно которой беременной женщине нельзя стричься, потому что из-за этого ребенок может родиться раньше срока. Однако такое утверждение ничем научно не обосновано, поэтому, если вам хочется сделать себе новую стрижку, стригитесь себе в удовольствие.