В Некрасовке выбрали самую спортивную семью

В здании дошкольных групп «Zабава на Покровской» школы № 2048 состоялись соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья!».

Дошкольные группы «Zабава на Покровской» представляли: семья Николаевых, семья Барковых, семья Дроздиных, семья Морозовых, семья Федоренко. Дошкольные группы «Zабава на Недорубова» представляли: семья Поповых и семья Якубовых. Все участники соревновались в ловкости, скорости, силе, выносливости и боролись за почетное звание «Самая спортивная семья».

Команда победитель ‒ семья Николаевых ‒ представит школу на межрайонном этапе соревнований 1 декабря 2018 года.

(си)