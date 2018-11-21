Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Некрасовке выбрали самую спортивную семью 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В здании дошкольных групп «Zабава на Покровской» школы № 2048 состоялись соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья!».
Дошкольные группы «Zабава на Покровской» представляли: семья Николаевых, семья Барковых, семья Дроздиных, семья Морозовых, семья Федоренко. Дошкольные группы «Zабава на Недорубова» представляли: семья Поповых и семья Якубовых. Все участники соревновались в ловкости, скорости, силе, выносливости и боролись за почетное звание «Самая спортивная семья».
Команда победитель ‒ семья Николаевых ‒ представит школу на межрайонном этапе соревнований 1 декабря 2018 года.
(си)
Управа района Некрасовка: последние новости
Юристы ответят на вопросы жителей Некрасовки в центре «Гармония» Пилотный проект по имущественной поддержке семей Учебную эвакуацию провели в детских садах Некрасовки
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полуобнаженная Седокова возмутила поклонников15
В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру17
Как выглядят российские знаменитости без макияжа6
Роберт Де Ниро разводится с женой3
Самые миниатюрные российские звезды10
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
01:25
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
Звёзды
05:32
Какой будет еда будущего
Еда
03:56
Звезды, которые сменили пол
Звёзды
03:38
Как тренировки в спортзале портят кожу
Здоровье
05:42
Суеверия, в которые люди все еще хотят верить
Психология
00:47
Боня показала полуобнаженное пляжное фото
Звёзды
00:50
Прошу совета: кажется, моя свекровь неадекватна
Форум
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение