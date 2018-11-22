Британка родила 21-го ребенка и намерена перестать

Родители назвали появление девочки чудом.

Самая большая семья в Великобритании пополнилась еще одним членом. Супруги Сью и Ноэля Редфорд уже воспитывают 20 детей и на этом они планировали остановиться. Мужчина даже сделал вазэктомию, но через некоторое время супруга попросила восстановить детородную функцию.

@theradfordfamily

В итоге на свет появилась 21-я девочка пары. Супруги посчитали это настоящим чудом. Девочка почти на 30 лет младше первого ребенка.

@theradfordfamily

В семье подрастают 11 мальчиков и 9 девочек. К слову, четыре года назад Сью также была беременна, но на 23 неделе потеряла мальчика. Своего первого ребенка женщина родила в 14 лет.

Сейчас семья живет в бывшем приюте. В неделю они тратят около 300 фунтов на еду (больше 25 тысяч рублей). Многодетной семье ежедневно нужны 18 литров молока, 3 литра сока и 3 коробки каши.

Любопытно, что супруги познакомились в детском доме, где они росли. По словам многодетной мамы, она больше не планирует рожать. Но ей уже странно от осознания того, что больше у нее не появятся малыши, — передает Sky News

Фото: Instagram / @theradfordfamily