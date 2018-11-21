Почему идеальные мамы воспитывают неудачников

Вы встречали мам, которые стремятся быть идеальными? Наверняка. Перфекционизм встречается достаточно часто, особенно, если женщина стала мамой в первый раз. «Ну что в этом плохого?» — скажете вы, ведь многих с детства приучают быть лучшими, первыми, достигаторами и т.д. Я, вообще говоря, не против этого в принципе, но материнство — это особая история, тут лучшей стать не получится.

Эксперт: Елена Мирошниченко , психолог, профессиональная помощница в родах, эксперт Академии будущих мам на портале «Смотри. Учись»

Как это обычно выглядит

Во время беременности будущая мама очень тщательно готовится к встрече с малышом, делая акцент на приобретении самого лучшего, нового, прогрессивного, что придумано для младенцев. Женщина сознательно пытается влиять на процесс родов, контролировать его, не отпускает ситуацию. В первое время после родов мама предельно тревожна, ведь «нужно» сделать все правильно. Она по нескольку раз в день считает прибавку в весе у малыша, показывает его всем возможным специалистам, строго следит за интервалами между кормлениями, сном, и т.д.

Женщина тратит избыточные силы совершенно напрасно, ведь здоровому малышу после родов кроме маминой любви, рук и груди в целом ничего не нужно.

Пытаясь контролировать роды, мама, как правило, негативно влияет на их течение.

Избыточная тревога после родов «считывается» ребенком на телесном уровне, он может начать чувствовать себя плохо именно из-за тревоги матери.

В результате мама еще больше тревожится, и всё идёт по кругу. На первый взгляд это кажется нормальным. Но всё не совсем так. И вот почему:

Дальше всё может развиваться по еще более печальному сценарию. Как это ни парадоксально, но женщина, пытаясь быть лучшей матерью, ставит во главу угла не интересы ребенка, а свои собственные.

У «идеальной» матери должен быть «идеальный» ребенок. А как еще? Мы же привыкли, что мы хороши, если у нас все самое лучшее. И ребенок становится просто инструментом в попытке излечения себя. Запомните: нельзя ставить задачи своей личности в зависимости от поведения или жизни другого человека.

Почему быть идеальной мамой не получится

Ставя задачу или установку на собственную идеальность, мы так концентрируемся на ней, что неудачи становятся просто катастрофой. Сядьте спокойно в кресло, закройте глаза и, расслабившись, ответьте себе на один вопрос: «Реально ли избежать неудач, промахов? Может ли земной человек не ошибаться?». Скорее всего, если вы находитесь в связи с реальностью, ответ будет «нет». И это нормально.

У перфекционистки все по-другому: она назначает виновного. Не сразу, через какое-то время. Раздражение и злость накапливаются. На себя такая женщина негатив не направляет, она начинает транслировать это ребенку: «Ты не такой!», «Ты все делаешь неправильно!», «Ты не умеешь этого делать!». Начинается это постепенно, ещё тогда, когда она не может успокоить плачущего малыша. Такое случается, бывает, что мы не можем сделать каких-то простых вещей, даже если прочитали горы книжек про развитие, уход и воспитание. И это необходимо чётко усвоить.

«Идеальная» мама не может научить такому важному навыку, как проживание неудачи. Пережить злость, печаль, принять ситуацию и спокойно понять, как действовать дальше — она сама этого не умеет, увы.

Будьте уверены, ваше «Ты не такой!» (вариации могут быть разными) запомнится ребенком совершенно точно, и справляться с этим он будет глубокой внутренней проработкой со своим психологом в 25, 30 или 40 лет. Потому что понимание себя неудачником сильно портит жизнь, буквально парализует, не дает возможности что-то делать. В лучшем случае, уже будучи взрослым, ваш ребенок с этим справится, простит маму и дальше начнет новую жизнь с пониманием «Я могу». А бывает и по-другому: так и останется с маминым клеймом, на всю жизнь опустив руки. Либо тщетно стремится к иллюзорному идеалу, страдает от несовершенства в то время, пока настоящая жизнь утекает мимо.

Что делать?

Что если понимание своего деструктивного поведения есть, а сделать вы с этим ничего не можете? Ну привыкли так, и всё тут. Делаете, а саму корежит от понимания. Это внутренний конфликт. Помогает работа по принятию себя, желательно с хорошим специалистом. И лучше — прямо сегодня. Для себя и для ребенка. Потому, что нормальная мама и счастливый ребенок (а в будущем взрослый) гораздо лучше, чем «идеальная» мама и ребенок-неудачник!