Японка наняла для дочери «фейкового» отца

Отец Мегуми — девочки из Японии исчез из ее жизни когда она была еще младенцем. С раннего детства Мегуми пыталась что-то узнать о нем.

«Она знала только то, что он ушел вскоре после ее рождения, и поэтому она винила себя», — говорит Асако, мать девочки.

Поначалу, женщина игнорировала вопросы дочери, но со временем заметила в той перемены — Мегуми стала менее общительной и раздражительной.

Асако выяснила, что дочь не только винит себя в расставании родителей — она подвергается травле. В Японии, дети из неполных семей часто подвергаются насмешкам и издевательствам. В итоге девочка отказалась идти в школу.

Мать Мегуми рассказывает, что ничего не могла поделать — она пробовала разговаривать с дочерью, обращаться к школьным психологам.

В конце концов, она узнала о существовании агентств, который предоставляют актеров для мероприятий — чтобы он сыграл гостя, родственника или даже сходил на похороны.

После нескольких кастингов, Асако выбрала «отца для девочки» — его звали Такиша.

«Мне показалось, что с ним было легче всего общаться, — говорит Асако. — Он очень добрый и милый, я просто прислушалась к своим инстинктам».

Женщина просила «фейкового» отца о немногом: он должен был извиниться перед дочерью за долгое отсутствие и немного поговорить. Она рассказала Мегуми что у ее отца новая семья, но сейчас он хочет восстановить связь.

Мегуми согласилась встретится с отцом — с тех пор прошло 10 лет.

«Отец» встречается с дочерью несколько раз в месяц. Вместе с мамой девочки, они ходят в кино и на дни рождения. С появлением папы, девочка сильно изменилась в лучшую сторону — она стала более дружелюбная и счастливая.

Каждая встреча с отцом обходится Асако в $90. Но женщина считает, что это стоит того.

Кто-то обвиняет мать в том, что она живет в мире фантазий. По её собственным словам, за годы общения она даже стала испытывать к актеру чувства — но Такаши дал ей понять, что для него это только работа. Асако не планирует прекращать сделку с Такаши и говорит, что продолжит нанимать его играть отца Мегуми, даже если будет означать дальнейшее погружение в фантазии и обман.

Женщина хочет чтобы мужчина играл отца девочки всю ее жизнь — пришел на свадьбу и встречался с внуками. А ещё она боится, что Мегуми узнает правду.

Такаши же считает, что с взрослением девочки ставки только возрастают. Он не представляет, что случиться, если Мегуми обо всем узнает.

По словам Асако, такие вещи происходят чаще, чем можно себе представить: «Моя ситуация не уникальна. Я уверена, что есть много таких "заместителей" отцов или матерей».