Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет

У пятилетней перуанки Лины Медины внезапно начал расти живот, родители испугались за здоровье дочери и отвезли ее в больницу.

Медики предположили, что такой стремительный рост живота был вызван опухолью, но после осмотра выяснилось, что девочка беременна. Она нормально себя чувствовала, и врачи приняли решение не прерывать беременность, а наблюдать. Доктор Жерардо Лозадо отвез ее в больницу Лимы, столицы Перу. Через некоторое время ей сделали кесарево сечение, и 14 мая 1939 года стало днем рождения здорового младенца весом 2,7 кг. Мальчика назвали Жерардо в честь доктора, который помог ему появиться на свет.

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Это уникальный случай в медицинской практике, на момент зачатия у девочки уже сформировались молочные железы, а менструация наступила с трех лет. Хотя некоторые источники сообщают, что в восемь месяцев.

Родители отказались от участия в экспериментах и исследованиях, а также от общения с прессой, чтобы не превращать жизнь детей в череду бесконечных интервью. Пока Жерарду не исполнилось 10 лет, ему не сообщали правду о его рождении, своими родителями он считал бабушку и дедушку, а маму — сестрой.

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Став взрослой, девушка вышла замуж и смогла родить еще одного ребенка. Старший сын Жерард рос здоровым и сильным (на фото он — слева), но жизнь его оборвалась в раннем возрасте — он умер от рака мозга в сорок лет.

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Лина Медина дожила до 82 лет, и скончалась в 2015 году от инсульта. На сегодняшний день она остается самой молодой мамой в истории, которая смогла родить ребенка в 5 лет, 7 месяцев и 17 дней. Выяснить, кто стал отцом ребенка так и не удалось. Сначала подозревали отца Лины, но доказать это не удалось. Также были версии, что девочку изнасиловали, когда она отправилась к реке стирать белье, или во время оргии, которыми в те времена часто оканчивались массовые празднества перуанских индейцев.