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В Татарстане приняли роды по телефону 

Ридус + ещё 1 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Жительница Татарстана родила с помощью оператора службы экстренных вызовов «112».
Мать троих детей Наталья Петряева успокоила роженицу и ее мужа, объяснив им, как нужно себя вести при родах.
По словам Петряевой, позвонивший в экстренные службы мужчина известил о том, что его жена начала рожать.
Запрос был тут же отправлен в службу скорой помощи, однако спустя несколько минут муж роженицы вновь позвонил и проинформировал оператора о том, что процесс родов уже начался, приводит РЕН ТВ сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ.
Петряева рассказала, что мужчина сильно паниковал, поскольку, когда ребенок родился, состояние младенца вызывало опасения, и новоиспеченный отец не знал, что ему нужно делать. В итоге его соединили со скорой помощью, где ему стали объяснять, как помочь ребенку и успокоить родившую супругу. Однако он плохо слышал врачей, в результате чего Петряевой самой пришлось ему все объяснять.
В настоящее время мать и ребенок находятся в перинатальном центре РКБ, уточняет телеканал.
Ранее сообщалось, что сотрудники петербургского метро приняли роды у пассажирки.
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МЧС , РЕН ТВ , Дети
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