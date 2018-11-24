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Женщина родила на борту самолета и сорвала полет 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Самолёт китайской авиакомпании China Southern Airlines, направлявшийся из Пекина в Ташкент, вернулся в столицу Китая из-за нештатного инцидента на борту.
Изначально гражданка Узбекистана пожаловалась на недомогание. Однако, как выяснилось позже, причиной резкого ухудшения самочувствия оказались начавшиеся роды.
«На борту воздушного судна среди пассажиров оказалась супружеская пара-врачей, также граждане Узбекистана, они приняли роды. Бортпроводники авиакомпании оказали необходимую помощь», — сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
По его словам, роды прошли успешно, родился мальчик. Экипаж принял решение о возвращении в Пекин. Женщина с младенцем были отправлены в больницу.
Ранее, как сообщал News.ru, жительница Омска родила в очереди у кассы магазина. Роды пришлось принимать кассиру. К прибытию бригады медиков на свет уже появился мальчик, которого назвали Иваном.
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