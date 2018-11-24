Женщина родила на борту самолета и сорвала полет

Самолёт китайской авиакомпании China Southern Airlines, направлявшийся из Пекина в Ташкент, вернулся в столицу Китая из-за нештатного инцидента на борту.

Изначально гражданка Узбекистана пожаловалась на недомогание. Однако, как выяснилось позже, причиной резкого ухудшения самочувствия оказались начавшиеся роды.

«На борту воздушного судна среди пассажиров оказалась супружеская пара-врачей, также граждане Узбекистана, они приняли роды. Бортпроводники авиакомпании оказали необходимую помощь», — сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

По его словам, роды прошли успешно, родился мальчик. Экипаж принял решение о возвращении в Пекин. Женщина с младенцем были отправлены в больницу.

Ранее, как сообщал News.ru, жительница Омска родила в очереди у кассы магазина. Роды пришлось принимать кассиру. К прибытию бригады медиков на свет уже появился мальчик, которого назвали Иваном.