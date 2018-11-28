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Пластическая хирургия теперь доступна для детей 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В Китае и Южной Корее внешность играет очень важную роль для построения счастливой жизни. Пластическая хирургия — настоящее спасение для современных людей восточных стран.
В Южной Корее пластическая хирургия имеет ряд строгих ограничений, среди которых — ограничение по возрасту. Но в Китае запрета как такового нет.
Недавно весь мир потрясла история о семилетнем ребенке, которому провели пластическую операцию с целью исправить внешность. Родители решили, что ребенок с детства должен быть привлекательным, чтобы стать счастливым. Даже китайскую общественность это подвергло в шок.
Индустрия красоты действительно предлагает разнообразный выбор детской хирургии, а несовершеннолетние все чаще получают от родителей в качестве подарка разрешение на операцию. Блефаропластика или ринопластика — награда за хорошее обучение или поступление в ВУЗ.
Нужно сказать, что театральные ВУЗы не берут студентов с изменениями черт лица, так как неестественная красота лишает их правильной мимики. Более того, столичные университеты против татуажей, ставших вполне привычным явлением в мире.
Родители, разрешающие операции своим подрастающим детям, не задумываются о том, что к 20 годам внешность сильно изменится и лицо может перетянуться. Операция станет видна окружающим и о красоте не будет идти и речи. Они надеются, что это обойдет их детей стороной.
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