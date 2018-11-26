Как выжил младенец весом 229 граммов

Самый маленький в мире младенец проявил невероятную волю и смог выжить. Эмилия Грабарчик, родившаяся с аномально низким весом, удивила всех.

Малышка родилась на 26-й неделе беременности в городе Виттен, расположенном в Западной Германии. Из-за проблем с плацентой решено было сделать кесарево сечение, это был единственный шанс спасти жизнь малышки, так как она не получала достаточного питания в утробе матери. При рождении Эмилия весила всего 229 граммов, хотя в некоторых СМИ встречаются упоминания о весе в 226 граммов, а ее рост составлял 22 сантиметра.

Facebook/RadioEnnepeRuhr

Предыдущий рекорд принадлежал девочке из США: Румаиса Рахман родилась на 25-й неделе с весом в 235 граммов.

Медики сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь аномально крохотного младенца. Обычно на 26-й неделе вес ребенка составляет около 600 граммов, а выживаемость малышей, родившихся с весом менее 400 граммов, стремится к нулю. Но Эмилия боролась за свою жизнь, и через девять месяцев она уже весила и выглядела, как обычный младенец, и ее смогли выписать.

Facebook/RadioEnnepeRuhr

Родители девочки — Лукас и Сабин Грабарчик — считали, что нужно использовать все шансы, и дали согласие на операцию, когда их малышка весила всего 340 граммов. К счастью, все прошло успешно. Доктор Бахман Гарави, руководитель клиники при больнице Святой Марии в Германии, называет произошедшее не иначе как чудом.