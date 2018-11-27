Новогоднее шоу «Три богатыря и сказочное Новогодье» в Олимпийском

В канун Нового года в «Олимпийском» стартуют показы масштабного трехмерного шоу «Три богатыря и сказочное Новогодье». Публику ждут зрелищные сцены — в шоу задействованы необычные динамические декорации, световые проекции и даже телепортация! В постановке собрались все герои любимого мультфильма: доблестные богатыри и их жены, веселый конь Юлий, Князь, Баба Яга, Дед Мороз и другие.

По сюжету конь Юлий случайно увозит за собой сани Деда Мороза, а значит седовласый Дедушка уже не сможет посетить Новый год, и праздник оказывается под угрозой срыва. В этих санях лежит магический кристальный шар, главной фишкой которого является телепортация. Его пытается присвоить Баба Яга, но конь Юлий и Князь вступают с ней в борьбу, во время которой шар внезапно срабатывает и начинает переносить героев в разные уголки света. На помощь Князю и его коню отправляются доблестные богатыри. Они путешествуют из страны в страну, встречают разных персонажей, не без приключений находят потерявшихся героев и вместе с маленькими зрителями спасают Новый год.

партнерский материал

Помимо лихо закрученного сюжета особенностью шоу является его техническая составляющая. Ведь из любой точки зала зрители смогут видеть графические проекции на сцене так, словно они смотрят 3D-кино. По словам сценографа Андрея Лялина, каждый миллиметр — стены, потолок, пол — все было использовано в качестве полотна для мэппинга (многоуровневого графического дизайна). Маленькие зрители смогут увидеть настоящих мумий в Египте, Подводное царство с его причудливыми жителями и даже посетить Китай. Эффекта полного погружения в волшебное действие постановки организаторы добились благодаря огромному светодиодному экрану шириной более 50 метров, динамическим декорациям и филигранной работе графических дизайнеров. Отдельных слов заслуживает яркая актерская игра, красочные костюмы героев и невероятные акробатические номера.

Одной из главных задач создателей шоу была максимальная интерактивность представления. Каждый ребенок, как только входит в зал, уже чувствует причастность к постановке — ведь рядом с сидениями разложены большие елочные игрушки размером в полтора и два метра. Все желающие могут потрогать новогодние украшения. Кроме того, в одном из номеров на сцене возникают дымящиеся кратеры. Богатыри должны их потушить, но им необходима помощь маленьких зрителей. Дети находят в зале большие надувные камни, которые либо сами кидают в кратер, либо передают в руки богатырям.

Сюрпризом, который порадует и родителей, пришедших на шоу, станет песня Князя «Хочется любви», которую специально для постановки записал Николай Басков в дуэте с Анастасией Спиридоновой

«Как только я услышал песню, понял, что это прежде всего новогодняя история о любви и чудесах. Проект «Три богатыря и сказочное Новогодье», который скоро пройдет в «Олимпийском» — это грандиозное постановочное шоу. На мой взгляд оно не только для детей, но и для взрослых. Это великолепная возможность в преддверии новогодних праздников провести время под хорошую качественную музыку, насладиться сказкой, основанной на наших русских традициях. В отличие от огромного количества проектов, которые сегодня выпускаются, шоу «Три богатыря и сказочное Новогодье» — это по-настоящему домашняя семейная история для любого возраста. Когда мне предложили спеть роль Князя, который находится в поисках любви, я согласился без раздумий», — признался Николай.

Когда: с 27 по 30 декабря

Где: СК «Олимпийский»

Цена: от 650 до 3800 рублей

Возраст 0+