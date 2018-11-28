Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые успешные школы страны 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В пятерку победителей очного этапа Всероссийского конкурса «Успешная школа» — 2018 вошли: липецкая гимназия №12; самарская гимназия №3; Санкт-Петербургская Академическая гимназия №56; смоленский Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями и школа №22 в Перми. Именно там, как определило компетентное и беспристрастное жюри, созданы наилучшие условия для того, чтобы каждого ребенка обучать и воспитывать по индивидуальной, максимально подходящей именно для него образовательной траектории, а в итоге вырастить из него гармоничного и добродетельного взрослого.
Главным критерием в такой школе считается продвижение вперед, личный успех каждого ученика. А потому в первую очередь показателем успешности школы считаются вариативность, гибкость и ориентация на интересы каждого отдельно взятого ребенка, умение включить его в общую школьную жизнь. А отсюда — и сверхзадача конкурса: выявление и трансляция самых эффективных методик и технологий организации образовательного процесса на все школы страны.
На первый, заочный этап конкурса было подано 290 работ. Затем из них были отобраны 15 лучших, которые и вышли в финал. Он впервые длился целых три дня, в течение которых лауреаты прошли три конкурсных испытания. В их числе уже ставшие традиционными коллективная презентация деятельности образовательной организации и «турнир капитанов» — обсуждение остроактуальной темы современного образования в формате круглого стола.
По итогам главный приз конкурса был вручен лишь пятерке абсолютных победителей: ими в этом году стали липецкая гимназия №12; самарская гимназия №3; Санкт-Петербургская Академическая гимназия №56; смоленский Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями и школа №22 в Перми. Все они получили специальные призы, а также гранты в размере 200 тыс. рублей каждая.
Карельские вести: последние новости
Скандал с заданием «написать отцу письмо на фронт» оценили учителя Народные приметы о беременности Модель Яна Яцковская опубликовала снимок с мертворожденным сыном
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая высокооплачиваемая молодая звезда6
Фитнес-блогеры похвастались своей фигурой39
Королеву осудили за внешний вид12
Назван самый полезный яблочный сок2
Самые частые причины женских измен
Видео
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
04:31
Знаменитости, плохо учившиеся в школе
Звёзды
10:57
Еда, с которой мы познакомимся уже скоро
Еда
05:04
Что рассорило Людмилу Сенчину и Стаса Намина
Звёзды Любовь
04:49
Изъяны звезд, которые мало кто замечает
Звёзды Красота
00:37
Как за год подорожали главные новогодние блюда
Еда
04:36
Почему Анна Седокова так и не нашла мужа
Звёзды Дети
00:13
Сексуальная дочь Маликова свела с ума россиян
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение