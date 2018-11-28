Названы самые успешные школы страны

В пятерку победителей очного этапа Всероссийского конкурса «Успешная школа» — 2018 вошли: липецкая гимназия №12; самарская гимназия №3; Санкт-Петербургская Академическая гимназия №56; смоленский Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями и школа №22 в Перми. Именно там, как определило компетентное и беспристрастное жюри, созданы наилучшие условия для того, чтобы каждого ребенка обучать и воспитывать по индивидуальной, максимально подходящей именно для него образовательной траектории, а в итоге вырастить из него гармоничного и добродетельного взрослого.

Главным критерием в такой школе считается продвижение вперед, личный успех каждого ученика. А потому в первую очередь показателем успешности школы считаются вариативность, гибкость и ориентация на интересы каждого отдельно взятого ребенка, умение включить его в общую школьную жизнь. А отсюда — и сверхзадача конкурса: выявление и трансляция самых эффективных методик и технологий организации образовательного процесса на все школы страны.

На первый, заочный этап конкурса было подано 290 работ. Затем из них были отобраны 15 лучших, которые и вышли в финал. Он впервые длился целых три дня, в течение которых лауреаты прошли три конкурсных испытания. В их числе уже ставшие традиционными коллективная презентация деятельности образовательной организации и «турнир капитанов» — обсуждение остроактуальной темы современного образования в формате круглого стола.

По итогам главный приз конкурса был вручен лишь пятерке абсолютных победителей: ими в этом году стали липецкая гимназия №12; самарская гимназия №3; Санкт-Петербургская Академическая гимназия №56; смоленский Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями и школа №22 в Перми. Все они получили специальные призы, а также гранты в размере 200 тыс. рублей каждая.