Как изменились звездные малыши

Сейчас звёздные родители не стремятся представлять новорождённых публике и публикуют фотографии наследников с закрытыми лицами. Но лет 10-15 назад почти каждая знаменитая мама появлялась на обложке того или иного издания с младенцем. Как изменились эти детишки?

1. Шайло Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года. Одна из самых знаменитых девочек в мире — биологический первенец актёров Анджелины Джоли Брэда Питта . Фотографии малышки Шайло опубликовал журнал Hello! , заплатив родителям 10 миллионов долларов. Деньги Джоли и Питт отдали на благотворительность, а Шайло и сейчас знаменита: она уже много лет выбирает мальчиковую одежду и короткую стрижку и даже, по слухам, хочет в будущем сменить пол.