Как изменились звездные малыши 

Сейчас звёздные родители не стремятся представлять новорождённых публике и публикуют фотографии наследников с закрытыми лицами. Но лет 10-15 назад почти каждая знаменитая мама появлялась на обложке того или иного издания с младенцем. Как изменились эти детишки?
1. Шайло Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года. Одна из самых знаменитых девочек в мире — биологический первенец актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фотографии малышки Шайло опубликовал журнал Hello!, заплатив родителям 10 миллионов долларов. Деньги Джоли и Питт отдали на благотворительность, а Шайло и сейчас знаменита: она уже много лет выбирает мальчиковую одежду и короткую стрижку и даже, по слухам, хочет в будущем сменить пол.
2. Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер Модер родились 28 ноября 2004 года. Их мамой была оскароносная Джулия Робертс, а снимки для журнала People сделал отец новорождённых, супруг Джулии оператор Дэнни Модер. Гонорар семья также пожертвовала на благотворительность. Хэзел и Финнеас нечасто появляются перед публикой, Джулия предпочитает, чтобы они росли обычными людьми, а не звёздами.
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