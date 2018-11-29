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Как изменились звездные малыши 

Рамблер 3 часа назад
Сейчас звёздные родители не стремятся представлять новорождённых публике и публикуют фотографии наследников с закрытыми лицами. Но лет 10-15 назад почти каждая знаменитая мама появлялась на обложке того или иного издания с младенцем. Как изменились эти детишки?
1. Шайло Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года. Одна из самых знаменитых девочек в мире — биологический первенец актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фотографии малышки Шайло опубликовал журнал Hello!, заплатив родителям 10 миллионов долларов. Деньги Джоли и Питт отдали на благотворительность, а Шайло и сейчас знаменита: она уже много лет выбирает мальчиковую одежду и короткую стрижку и даже, по слухам, хочет в будущем сменить пол.
2. Хэзел Патриша и Финнеас Уолтер Модер родились 28 ноября 2004 года. Их мамой была оскароносная Джулия Робертс, а снимки для журнала People сделал отец новорождённых, супруг Джулии оператор Дэнни Модер. Гонорар семья также пожертвовала на благотворительность. Хэзел и Финнеас нечасто появляются перед публикой, Джулия предпочитает, чтобы они росли обычными людьми, а не звёздами.
Что происходит с Сури Круз, дочерью актёров Кэти Холмс и Тома Круза, как живут двойняшки Макс и Эмма, наследники музыкантов Дженнифер Лопес и Марка Энтони, и как изменился Макс Брэтман, сын певицы Кристины Агилеры, расскажет ролик.
Женский форум
Дженнифер Лопес , Брэд Питт , Кэти Холмс , Том Круз , Анджелина Джоли , Кристина Агилера , Джулия Робертс , HELLO! , Дети , Видео , Звёзды
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