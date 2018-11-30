Что учесть, выбирая детский лагерь на каникулы

Работаете в новогодние каникулы, но хочется создать ребенку настоящий праздник? Или просто не знаете, что подарить любимому чаду на Новый год? Поездка в детский лагерь зимой — хороший вариант, и портал Москва 24 разбирается, на какие моменты нужно обратить внимание.

Возраст

Первое, о чем нужно подумать перед покупкой путевки, — готовы ли вы отпустить ребенка, и насколько к этому готов он сам. Расстаться с любимым чадом даже на короткое время сложно: родители привыкли всегда знать, где он и что делает. Для ребенка это тоже немалый стресс, хотя здесь все зависит от темперамента и характера. У кого-то дочка в восемь лет может сутки проехать в поезде без мамы поблизости и спокойно себя чувствовать. А кто-то и в 16 не выпускает детей из дома после восьми, выслушивая скандалы и обвинения.

Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ, кандидат психологических наук Татьяна Яничева объясняет, что ребенок вполне может оставаться без родителей (под присмотром, конечно) уже после первого класса. А если папа с мамой боятся отпустить его и в 10-11 лет, это уже может указывать на гиперопеку. "Если и в этом возрасте родители тревожатся, с трудом отправляют, на второй день приезжают в лагерь, это уже признак, скажем мягко, того, что ребенок недостаточно оторвался от родителей. Если все благополучно, если это хороший лагерь с хорошими вожатыми, то в этом только польза. Это новый опыт, и в том числе опыт жить без родителей, с каждым человеком это ведь рано или поздно случится", — говорит Татьяна.

Направленность

Другой важный вопрос: что вы хотите от лагеря? Для чего отправляете туда ребенка? Сейчас существует масса разновидностей детских пансионатов, домов отдыха, лагерей и других учреждений, в которых ваш ребенок с пользой или не очень проведет свое время. Вот только несколько вариантов из множества:

Санаторный

Здесь главный упор — на здоровье ребенка. База на берегу озера, окруженная лесами и с целебным источником на территории или недалеко от нее, — типичный пример детского санатория. Профилактика, лечение, общее оздоровление — в начале смены для детей составляют индивидуальные программы. Часто туда отправляются по рекомендации врача.

Языковой

Очень популярное сегодня направление. Обычный детский лагерь на природе, с игровыми и спортивными площадками и прочей инфраструктурой, но вся программа направлена на изучение языка. Конечно, наиболее востребованы лагеря с упором на английский, но можно попробовать найти и другие интересующие языки. Чаще всего занятия подаются в игровой форме, иногда дети должны общаться на выбранном языке даже между собой. Отличная практика.

Спортивный

Не менее популярное направление с кучей своих нюансов. В одном только Подмосковье вы найдете лагеря шахматные, танцевальные, даже киберспортивные. В лидерах, конечно, футбольные и туристические лагеря (здесь дети ходят в походы). Где-то ребятам предлагают целую палитру видов спорта, с возможностью выбора и замены. Есть и те лагеря, где проводят занятия для общего физического развития.

Углубленный

Ребенок — страстный поклонник физики и все свободное время проводит с книгой в руках? Вам в научный или олимпиадный лагерь с углубленным изучением школьных дисциплин. Подобных много и в Московской области и в соседних регионах, а также далеко от столицы — в Челябинской области. Туда набирают в качестве лекторов и даже вожатых специалистов в этой области, а современные технологии позволяют всем вместе смотреть онлайн-лекции лучших умов планеты, обсуждать и объяснять их. Частая ситуация, когда с такими лагерями сотрудничают ведущие вузы — такие, как МГУ или Политех, и даже сами их организуют.

Многонаправленный

В этих лагерях не делают упор на какую-то конкретную тематику, а стараются предоставить детям максимальный выбор. Плюсы очевидны — в 10 лет интересным может быть абсолютно все и все хочется попробовать. На самом деле, большинство лагерей относятся именно к таким.

Дневной лагерь и лагерь выходного дня

Эти заведения обычно расположены в черте большого города, так что проблема транспортировки и долгой разлуки отпадает. В дневном лагере ваш ребенок с утра до вечера будет находиться под присмотром, а у лагеря выходного дня программа рассчитана ровно на выходные.

Законность

Отбирая потенциальных кандидатов, обязательно убедитесь, что детский лагерь соответствует своему гордому статусу. Раньше это предполагало сложные процедуры с опросом уже посетивших, долгими разговорами с представителями лагеря, наконец, личной поездкой туда. Но после нескольких скандалов с незарегистрированными детскими лагерями в регионах были созданы реестры, где все действующие в этой сфере организации обязаны зарегистрироваться.

Финансы

Важный момент, который сам о себе напомнит, если забудешь — финансы. Перед Новым годом большинство семейных бюджетов живет в режиме экономии. Но детские лагеря предлагают поездки практически на любой кошелек. Уже от 10 тысяч можно найти полноценные выездные смены как в городе, так и поближе к природе. Выбор самый широкий — от новогодних праздников и бесконечных развлечений до серьезных развивающих смен, и ограничен этот выбор только суммой на счете в банке. Больше всего предложений в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей. Важный нюанс: абсолютное большинство смен рассчитаны на новогодние каникулы и не превышают 7-10 дней.

Если бюджет совсем не позволяет отправить ребенка в поездку, но ваше чадо уже упаковывает чемодан, рассмотрите лагеря выходного дня или дневной лагерь без ночевок. Да, ребенок не успеет полностью погрузиться в лагерную атмосферу, но зато вы не будете надолго разлучены, а новые навыки и друзья точно появятся. Такой вариант обойдется вам в 5–9 тысяч рублей.

Документы

Копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта

Копия медицинского страхового полиса ребенка

Копия паспорта родителя/представителя ребенка для заключения договора

Справка по форме 079/у (выписка о прививках)

Справка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями

Справка о прививке против энцефалита

Справка для бассейна

Путевка

Анкета Другой важный момент — наличие необходимых документов. Отсутствие одного из них может отменить весь отдых. Каждый лагерь устанавливает свои требования и списки необходимых справок, но вот документы, которые запрашивают чаще всего.

Желание ребенка

При выборе подходящего лагеря, помните: в лагерь едете не вы, а ваше чадо. Детский психолог, кандидат психологических наук Наталья Искра советует не забывать о желаниях ребенка.

"Есть какие-то обязательные вещи: детский сад, если родители работают, школа. Здесь невозможны какие-то споры — хочу я в школу или не хочу. А что касается любых дополнительных активностей, совершенно точно они должны основываться на добровольном выборе ребенка",

— отмечает Наталья.

Если вы большой фанат классической музыки, то ваше желание отправить дитя в детский лагерь "Симфония" с собственным концертным залом и белым роялем понятно. Но если ребенок засыпает под Второй концерт Рахманинова, а все свободное время проводит на школьном стадионе с мячом, то, наверное, ему будет комфортнее в спортивном лагере.

"Это позволяет и в будущем, став взрослым, тоже выбирать самостоятельно, а не идти на поводу у негативного лидера. Дети, которых родители не принуждают идти куда-то без их желания, лучше защищены от негативного влияния",

— считает Наталья Искра.