Почему государственный садик лучше частного

Сегодня практически в каждом дворе есть детский клуб, куда за кругленькую сумму можно отдать ребёнка на весь день. Плюсов частных садов множество, и всё же большинство родителей выбирают государственное учреждение. И тому есть причины.

Стоимость. На первом месте все, конечно же, отмечают разницу в стоимости. Стоимость государственного сада может быть в 10-15 раз ниже стоимости частного. И это ежемесячная плата. Не забудем о первоначальном взносе, который обычно собирают коммерческие учреждения, и также об отсутствии возврата платы в случае болезни ребёнка (а если она и возвращается, то чисто символически). В этом плане государственный сад, конечно, в разы выгоднее.

Лицензия. С государственным садом всё четко: нет лицензии — нет сада. С частным, по идее, тоже должно быть именно так, отсутствие лицензии карается законом. Но многие открывают «домашнее» дошкольное учреждение и просто игнорируют это требование. А если сад работает без лицензии, там может быть низкосортный персонал и отсутствие проверок и аккредитаций.

Контроль. Заведующая, заместитель заведующего и другое руководство (которого в государственном учреждении хватает) осуществляет контроль за воспитателями и помощниками воспитателей. То есть могут в любой момент войти в группу и посмотреть, что там творится. И это плюс, родителям спокойнее. В частном саду помещения небольшие, людей не так много, начальства тоже. остаётся надеяться на камеры.

Персонал. Да, в государственных садах более укомплектованные группы, зато и персонала достаточно: физрук, музработник, психолог, логопед. И всё это практически бесплатно, вернее, входит в сумму ежемесячной платы.

Территория. Не каждый частный сад имеет свою территорию. Большинство таких клубов гуляет на обычных детских площадках, с чужими детьми и взрослыми. В казенном учреждении всегда есть свой забор со своими площадками, которые гораздо более безопасны. И посторонним, опять же, вход воспрещён.

Своя кухня. Свой повар, своя плита, своя кухня. Соответственно, и котлетки свои, и каша. В государственном саду есть все условия приготовления пищи малышам на месте. А если еда и привозная, то проходит тщательный контроль бракеражной комиссии, как, впрочем, и та, что готовится в саду.

Близко к дому. Государственные сады обычно имеют привязку к территориальному месту жительства ребёнка, а значит, расположены недалеко. С частным садом — как повезёт: он может располагаться в соседнем подъезде, а может находиться где-то за городом.

По ГОСТу. В казённом учреждении буквально всё соответствует требованиям государственного стандарта: мебель, игрушки, оборудование на детских площадках, тетрадки и ручки. А значит, детям должно быть комфортно. Не зря же этот ГОСТ выдумывали?

Режим. Индивидуальный подход, конечно же, приветствуется и в государственном учреждении, но, когда в группе три десятка малышей, соблюдать его очень сложно. А потому хочешь спать или нет — ложись! Не работаешь ложкой самостоятельно — не поел. В таких условиях дети быстрее привыкают к режиму, который в казенных учреждениях железный.

Маткапитал. Сертификат на материнский капитал часто в семьях лежит мертвым грузом, и расплачиваться им за сад для многих — отличное подспорье. Но не каждый частный сад работает с материнским капиталом, зато практически каждый государственный сад можно оплачивать с помощью этого сертификата. Достаточно заключить договор, собрать необходимые документы и обратиться в пенсионный фонд.

Развивающие занятия. В государственных садах специализированные образовательные программы также соответствуют всем необходимым стандартам, а ещё финансируются государством. А это значит, все методички, плакаты, схемы, инвентарь закупается из бюджетных средств. А не за деньги родителей. В идеале.

Отношение. В частном саду и детям, и их родителям улыбаются, конечно же, больше, но, по отзывам бывалых, чувствуется неискреннее отношение. Куда лучше в государственном саду — по-простому, порой с претензией, порой с похвалой — зато от души, без лести!