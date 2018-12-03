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Суперспособности, которые есть у всех детей 

Рамблер 4 часа назад
Кажется, что младенцы появляются на свет беззащитными и совершенно не приспособленным к жизни. Между тем, у новорождённых есть настоящие суперспособности, о которых вы даже не подозреваете.
1. Распознавание лиц. Малыши умеют распознавать лица куда лучше, чем взрослые. Маленькие дети отмечают особенности, на которые взрослые не обращают внимания, поэтому гораздо лучше определяют своих и чужих. Мозговые центры младенцев находятся в стадии активного развития, поэтому дети замечают даже малозначительные детали.
2. Отсутствие дрожи. В случае переохлаждения или сильного испуга мы начинаем дрожать, а вот малыши этой способности лишены. Но каким же образом малыши сохраняют тепло? Оказывается, у них есть так называемый бурый жир. У взрослых он тоже имеется, но в очень малых количествах. Зато много бурого жира у животных, впадающих в спячку. Эта жировая ткань позволяет животному не мерзнуть, когда температура снижается. Подобным образом действует бурый жир и у малышей.
3. Уникальная сила. У всех детей ещё в утробе вырабатывается хватательный рефлекс. Увидеть его очень просто: все новорождённые способны крепко ухватить палец взрослого. Но удивителен не сам рефлекс, а его сила: ухватившийся ладошкой за палец взрослого малыш повиснет, если его поднять, но не упадёт.
Смотрите видео и узнайте о других суперспособностях маленьких детей.
Женский форум
Дети , Видео , Здоровье
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