Меню для московских школьников определят их родители

Родители московских школьников смогут сами выбрать питание для детей. Соответствующая функция появилась на официальном сайте мэра столицы.

Родители смогут посмотреть не только стоимость предлагаемых блюд, но и их состав и калорийность. При этом ученики самостоятельно без согласия взрослых не смогут изменить определённое им меню.

«Детальный заказ можно создать на две недели вперёд или же настроить регулярность предоставления отдельных блюд на весь учебный год», — рассказал представитель Департамента информационных технологий города Москвы Евгений Симановский.

Как уточняет «Свободная пресса», новая услуга будет работать в тестовом режиме в 250 школах столицы.

Ранее, как сообщал News.ru, губернатор Волгоградской области выступил с предложением организовать бесплатные школьные завтраки для первоклассников с января 2019 года.