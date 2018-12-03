Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меню для московских школьников определят их родители 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Letidor.ru
Родители московских школьников смогут сами выбрать питание для детей. Соответствующая функция появилась на официальном сайте мэра столицы.
Родители смогут посмотреть не только стоимость предлагаемых блюд, но и их состав и калорийность. При этом ученики самостоятельно без согласия взрослых не смогут изменить определённое им меню.
«Детальный заказ можно создать на две недели вперёд или же настроить регулярность предоставления отдельных блюд на весь учебный год», — рассказал представитель Департамента информационных технологий города Москвы Евгений Симановский.
Как уточняет «Свободная пресса», новая услуга будет работать в тестовом режиме в 250 школах столицы.
Ранее, как сообщал News.ru, губернатор Волгоградской области выступил с предложением организовать бесплатные школьные завтраки для первоклассников с января 2019 года.
News.ru: последние новости
Пение помогло детям улучшить слух Число голодающих детей в Афганистане достигнет 600 тысяч «Аэроэкспресс» снизит цены для детей до 1 рубля
Дети , Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
София Ротару удваивает гонорар55
Сложные дети знаменитых родителей1
Королевы Инстаграма, на которых стоит подписаться28
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети153
Дарья Повереннова показала, как выглядела в 18 лет1
Видео
01:22
Рамблер/гороскоп на сегодня
Психология
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
03:01
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети
Здоровье
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
06:37
Топалов и Тодоренко рассказали о тайной свадьбе
Звёзды Любовь
07:10
Конспирологические теории, затронувшие звезд
Звёзды
05:54
Сложные дети знаменитых родителей
Дети Звёзды
04:30
Известные женщины, нашедшие счастье после 45
Любовь Звёзды
09:06
Безумные траты юной знаменитости
Звёзды
12:38
Суперспособности, которые есть у всех детей
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение