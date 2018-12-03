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Сложные дети знаменитых родителей 

Рамблер 2 часа назад
Наследники известных фамилий часто стараются поддерживать репутацию семьи. Однако иногда сыновья и дочки знаменитостей предпочитают бунтовать против устоев и шокировать общественность поступками или внешностью. Эти звёздные детки определённо не желают быть в тени родителей.
1. Денис Шальных. Елена Яковлева — одна из самых известных российских актрис. На её счету культовая «Интердевочка», фильмы «Анкор, ещё анкор!», «Ретро втроём», «Последний богатырь», сериал «Петербургские тайны» и, конечно же, сага о следователе Анастасии Каменской. А вот сын Яковлевой Денис известен совсем не творчеством, а эпатажной внешностью. Парень ещё в подростковом возрасте увлёкся татуировками, так что сейчас более 70 процентов его тел покрыто рисунками. Денис к своим 26 годам так и не определился с профессией, но Елену это не огорчает. Она рада, что сын занимается бодибилдингом, не курит и не употребляет алкоголь.
2. Алеся Кафельникова. Отец Алеси, теннисист Евгений Кафельников — самый титулованный теннисист в России, выигравший турнир Большого шлема и Олимпиаду-2000. В конце девяностых Евгений женился, в семье появилась дочь, но через три года супруги развелись, а девочка осталась с отцом. Сегодня Алесе 20 лет, но за её плечами уже довольно бурная жизнь. Девушка не только снималась в клипах и принимала участие в фотосессиях, но и успела пристраститься к запрещёнными препаратами и познакомиться с анорексией.
Смотрите ролик и узнайте о трагичных судьбах детей музыканта Владимира Кузьмина.
Женский форум
Евгений Кафельников , Владимир Кузьмин , Денис Шальных , Елена Яковлева , Дети , Видео , Звёзды
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