Мать троих детей ищет няню, которая любит Трампа

В Сети обсуждают странный список требований, который мать троих детей опубликовала в Facebook.

Женщина ищет няню-бакалавра с как минимум девятилетним опытом работы, готовую работать без выходных. Также она должна владеть хотя бы одним языком помимо английского, водить машину, любить животных (в доме живет два питбуля) и иногда оплачивать подопечным некоторые деликатесы.