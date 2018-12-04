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Мать троих детей ищет няню, которая любит Трампа 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Мэри Поппинс возвращается"
В Сети обсуждают странный список требований, который мать троих детей опубликовала в Facebook.
Женщина ищет няню-бакалавра с как минимум девятилетним опытом работы, готовую работать без выходных. Также она должна владеть хотя бы одним языком помимо английского, водить машину, любить животных (в доме живет два питбуля) и иногда оплачивать подопечным некоторые деликатесы.
И, конечно, никаких татуировок и проблем с законом. В завершении всего женщина указала, что ее идеальная няня — поклонница Дональда Трампа. И ей она готова платить 10 долларов в час.
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