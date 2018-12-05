Женщина-трансгендер решила стать матерью

Анхела Понсе родом из Севильи (Испания) в возрасте 16 лет поняла, что внутри чувствует себя женщиной. Она прошла гормональную терапию, а в 24 сделала операцию по смене пола.

Женщина решила стать моделью. Анхела впервые участвовала в конкурсе «Мисс Испания», но проиграла Мирее Лалагуне из Барселоны. Однако в 2018 году Анхела снова отправилась на конкурс и взяла титул «Мисс Испания — 2018».

Победа придала девушке уверенности в себе. В одном из интервью Анхела призналась, что горит желанием завести ребенка. Отсутствие матки не препятствие в современном мире.

«Я могу и хочу завести детей, как и любая женщина. Детские дома переполнены, я хочу сделать как минимум одного малыша счастливым»,

— говорит испанка.

17 декабря Анхела отправится в Таиланд, чтобы стать первой женщиной-трансгендером на конкурсе «Мисс Вселенная». Модель не скрывает своего желания стать победительницей в столь важном конкурсе.