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Женщина-трансгендер решила стать матерью 

Anews 8 часов назад
Фото: Anews
Анхела Понсе родом из Севильи (Испания) в возрасте 16 лет поняла, что внутри чувствует себя женщиной. Она прошла гормональную терапию, а в 24 сделала операцию по смене пола.
Женщина решила стать моделью. Анхела впервые участвовала в конкурсе «Мисс Испания», но проиграла Мирее Лалагуне из Барселоны. Однако в 2018 году Анхела снова отправилась на конкурс и взяла титул «Мисс Испания — 2018».
Победа придала девушке уверенности в себе. В одном из интервью Анхела призналась, что горит желанием завести ребенка. Отсутствие матки не препятствие в современном мире.
«Я могу и хочу завести детей, как и любая женщина. Детские дома переполнены, я хочу сделать как минимум одного малыша счастливым»,
— говорит испанка.
17 декабря Анхела отправится в Таиланд, чтобы стать первой женщиной-трансгендером на конкурсе «Мисс Вселенная». Модель не скрывает своего желания стать победительницей в столь важном конкурсе.
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