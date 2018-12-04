Советы звезды: 5 способов поддержать здоровье ребенка в холода

Актриса Янина Мелехова (снялась в фильмах «Территория сопротивления», «Стиляги», «Между нот», «Семейное дело», «Кухня» и других) и ее пятилетняя дочка Анна-Мария рассказали, как защититься от простуды, когда появились первые симптомы болезни.

Греем ножки и рисуем узоры на пяточках

Часто простуда начинается с кашля. Один из самых эффективных способов справиться с ним на первых порах — пропарить ножки по колено в горячей ванне. Предварительно в ней необходимо растворить две столовые ложки соли, затем поместить в ванну ножки ребенка и накрыть его теплым пледом. Вода должна быть горячей, поэтому следите, чтобы малыш медленно опускал ноги, привыкая к температуре постепенно. Длится такая процедура 10–15 минут.

Затем вытираем ноги мягким полотенцем и рисуем на ступнях йодную сетку, надеваем теплые носки и укладываем ребенка спать.

Полощем горло, напевая любимые песенки

Проверено: стоит горлу заболеть, как следом поднимается температура. Поэтому важно как можно скорее начать полоскать горло настойкой цветов календулы — это лекарство можно найти в любой аптеке. Для приготовления раствора в чашку теплой кипяченой воды добавляем одну чайную ложку настойки.

Полезно сначала в игровой форме показать ребенку, как нужно полоскать горло: запрокинуть назад голову, набрать в рот немного воды и «пропеть» песенку. Следите, чтобы малыш не проглотил лекарство.

Используем домашние растения: лечимся алоэ

Тем, кто не любит болеть, необходимо завести дома алоэ — невероятное по своим целебным свойствам растение. В его соке много биологически активных веществ, а также витаминов А, С, Е, группы В, микро— и макроэлементов.

Янина приучила дочку самостоятельно готовить лекарство из алоэ: Анна-Мария отрывает мясистый листик, ложечкой соскребает мякоть и размешивает ее с медом в пропорции 1:1. И вкусно, и полезно!

Лечим насморк теплой солью

Чтобы обычный насморк не превратился в гайморит, необходимо уже при первых симптомах подогреть крупную морскую соль на сковородке, высыпать ее в носок и приложить к носу ребенка.

Температура соли не должна превышать 60 градусов. Сухое тепло способствует расширению кровеносных сосудов, а также снижает уровень застойный явлений, отеков. Лучше такую процедуру проводить на ночь, чтобы ребенок сразу уснул.

Начинаем профилактику заранее

Обычно еще в начале осени Янина и ее дочка пропивают курс иммуностимулирующего препарата, который им назначает врач после консультации. Как показывает практика, такие средства являются хорошим подспорьем в целях профилактики. Также осенью Анна-Мария пьет детские витамины, которые подобраны семейным доктором.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.