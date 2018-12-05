Женщина выносила ребенка в матке от умершего донора

Первый в мире ребенок, выношенный в пересаженной от умершего донора матке, появился на свет в Бразилии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Матерью малыша стала 32-летняя бразильянка, которая родилась без репродуктивного органа из-за редкой болезни. Женщина рискнула принять участие в исследовании бразильских врачей и получила матку от 45-летнего донора, умершей в результате инсульта.

Спустя семь месяцев после трансплантации жительница Бразилии забеременела благодаря искусственному оплодотворению. Почти год назад она родила в Сан-Паулу посредством кесарева сечения девочку.

«Это стало самым важным событием в ее жизни. Теперь она приходит, чтобы показать нам ребенка, и светится от счастья»,

— рассказала Дани Эйзенберг, ведущий врач-трансплантолог в Медицинской школе Университета Сан-Паулу.

После родов врачи удалили женщине матку, чтобы той больше не нужно было пить специальные лекарства от отторжения. Медики уверяют, что и сама новоиспеченная мать, и ее ребенок здоровы.

Бразильский опыт — первый, где использовалась матка умершего донора. Обычно до родов доводили пациентов, которым пересадили орган родственника или друга.

В Кливленде в 2016 году попытка провести трансплантацию матки от умершей женщины привела к развитию инфекции.

По мнению экспертов, прорыв, сделанный бразильскими учеными, даст шанс материнства бесплодным женщинам.