Как выбрать хороший детский сад: 4 совета

Рассказываем, каким должно быть качественное дошкольное образование.

Дошкольное время прекрасно для познания мира и совершения открытий. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос любознательным и мотивированным с ранних лет. Для этого из большого разнообразия занятий и кружков семье нужно дать ребенку попробовать себя в разных делах и остановиться на том, что ему действительно нравится, уверена основатель единого детского абонемента ClassKid Наталья Лучко.

Как же понять, на что обращать внимание при выборе дошкольного учреждения?

Мы попросили педагогов, экспертов ClassKid рассказать о критериях хорошего детского садика.

Комментирует ведущий методист Magic Castle International School Анастасия Миронова

На наш взгляд, хорошее дошкольное образование должно быть основано на принципах любви, заботы и гармоничного, всестороннего развития личности ребенка.

Любовь к детям и разнообразные занятия направлены на то, чтобы обогатить их внутренний мир, расширить кругозор, привить навыки, развить таланты и способности в разных областях.

Главная цель дошкольного образования — предоставить детям возможность познать окружающий мир, испытывая разнообразные ощущения: пробовать новое на вкус, чувствовать, слышать, создавать самостоятельно, думать, переживать различные ситуации.

Не менее важной составляющей хорошего дошкольного образования является и забота о здоровье детей.

Помимо выполнения всех санитарных стандартов и норм в детском саду должна прививаться культура заботы о своем здоровье, внимательного отношения к себе и своему телу.

Например, во время обеда дети обсуждают с преподавателями блюда, из чего они состоят, какие полезные свойства есть у каждого продукта. А каждый день наши дети привыкли начинать с зарядки. Так мы формируем у детей привычки, которые помогут им вести здоровый образ жизни в будущем.

Комментирует психолог-дефектолог Ольга Половинкина

У дошкольников ведущей является игровая деятельность, активно развивается наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Никаким предметам ребенка дошкольного возраста специально учить не надо.

Единственное, чему нужно их учить, — это подражать взрослому.

Научить самостоятельно исследовать мир — находить и устанавливать причинно-следственные связи, простые закономерности, например, временные.

А основными предметными действиями в раннем возрасте являются конструирование, лепка, аппликация, рисование — то есть действия, которые направлены на получение ребенком какого-либо «продукта».

Важно фиксировать внимание ребенка на этом «продукте», помогать создавать образ знакомого предмета.

Комментирует директор детского развивающего центра «Школа талантливых детей» Евгения Аванесова

Учитывая скорость технологического прогресса и, как следствие, возрастающий объем знаний и навыков, которыми должен обладать успешный человек, учить ребенка следует начинать как можно раньше.

Конечно, посадить трехлетнего малыша за парту не получится ни у родителей, ни у педагогов — даже если они очень опытные.

Стимулировать познание ребенка в раннем возрасте возможно лишь одним способом — строить образовательный процесс в игровой форме.

Наличие игрового подхода к образованию отличает хороший детский центр от обычного.

У взрослых нет шансов напугать кроху двойкой или отказом купить очередную игрушку.

Все это не сработает вообще или даст кратковременный эффект. Но предложите ему поиграть, возбудите любопытство, и учеба пойдет сама собой.

У меня был воспитанник, который ни в какую не желал собирать игрушки после того, как поиграет. Мама и папа тоже жаловались, что не могут приучить ребенка к порядку. Когда в очередной раз пришло время собирать игрушки, я предложила малышу собрать все детали красного цвета. Вы бы видели, с каким азартом он принялся выполнять задание! Потом мы собирали деревянные игрушки, потом только квадратные, затем только пластиковые. Таких вариаций, как вы понимаете, может быть множество. Смотрите, сколько полезных дел мы совершаем одновременно: собираем игрушки, учим цвета, формы, материалы.

Безусловно, нельзя не учитывать индивидуальные особенности развития, но в целом тенденция такова, что начинать надо как можно раньше.