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Дети, прославившиеся красотой 

Рамблер 1 час назад
Какие чувства посещают вас, когда вы рассматриваете свои детские фото? Наверняка вы думаете, что были симпатичным, но смешным карапузом. А вот эти дети с младенчества были ангельски красивы, благодаря чему и прославились.
1. Юная американка Джордин Рейнли уже зарабатывает миллионы. Мама Джордин публикует фотографии дочери в аккаунте в Instagram, и у крохи уже несколько десятков тысяч подписчиков. Светлые волосы, большие голубые глаза и очаровательная улыбка — именно за это девочку полюбили модные бренды, в рекламных кампаниях которых она уже поучаствовала.
2. Анна Павага — жительница Санкт-Петербурга. Юной фотомодели всего 9 лет, но ей уже предрекли славу. Бездонные голубые глаза в сочетании с прелестным наивным взглядом буквально завораживают поклонников Анны. Карьеру модели девочка начала в три года, когда родители привели её в агентство, и сейчас у неё уже богатый опыт съёмок для глянца и в видеоклипах.
3. 14-летний британец Уильям Франклин-Миллер стал знаменитостью мгновенно. Его фотографию выложила блоггерша в своём аккаунте, и за один день снимок набрал сотни тысяч лайков. Агенты и рекрутёры тут же отыскали парня и засыпали его предложениями. Сейчас Уильям нарасхват: он участвует в фотосессия, снимается в видеороликах и даже засветился в кино.
Смотрите видео и узнайте о других детях, которыми сложно не залюбоваться.
Женский форум
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