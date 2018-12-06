Как развить самостоятельность у ребенка?

Наверняка каждому родителю хочется, чтобы его ребенок вырос самостоятельным. Способным самостоятельно учиться, самостоятельно решать свои жизненные задачи, достигать поставленных целей. Однако в последнее время все больше молодых людей, которые не очень хотят учиться, работать и выстраивать серьезные отношения.

Наш психолог Елена Миркина подготовила советы, которые помогут направить вашему чаду быть более самостоятельным.

Желание жить легко?

Общество все больше готово потреблять, чем созидать. Да и бог бы с ним, с обществом, меня же как родителя больше волнует мое родное и любимое чадо. Как быть с ним?

Кроме своей деятельности психолога, я еще и профессиональный тьютор, и, работая в школе с детьми и их родителями, часто наблюдаю картину, когда у ребёнка нет желания учиться, а родитель прилагает титанические усилия, чтобы хоть как-то поддержать его успеваемость. И на мой взгляд, именно этими усилиями и мешает ребенку.

Родители делают для ребенка буквально все. Стараются выбрать получше школу, оплачивают спортивные секции, студи и языковые курсы. Узнают домашние задания и ищут способы понять изучаемые темы, чтобы потом лучше объяснить своему любимому сыну или дочке. А сыночки и дочки не особо ценят этот вклад, сопротивляются и не хотят ничего делать, только упорно сидят в своих гаджетах. Чтобы понять в чем причина, предлагаю сосредоточиться на прояснении двух аспектов.

Во-первых: Было ли изначально желание ребенка ко всем этим занятиям? Может быть прежде чем возникло его собственное желание и устремление к чему-либо, уже возникло и начало реализовываться желание взрослого? И это касается всего, включая школу. Представьте себе, что кому-то, очень близкому и важному для Вас, захотелось, чтобы Вы, к примеру, играли на скрипке, а Вы сами этого не хотите… Что будет происходить? Насколько велика вероятность, что Вы станете скрипачом? А хорошим скрипачом? Скорее всего случится так, что даже если из любви к этому человеку, Вы начнете учиться, то хватит Вас не на долго. И далее, если он будет настаивать, то с большой долей вероятности, получит отпор. И чем более настойчивым он будет, тем более мощной будет сила Вашего сопротивления. Конечно же, если Ваша жизнь зависит от этого человека, то вас хватит несколько на дольше. И все равно этот процесс вынужден будет поддерживать тот человек, чьим желанием это было.

Правильная мотивация

Похоже, что мы — люди так устроены, что нашими устремлениями и действиями движут желания. И чем больше мы чего-то хотим, тем больше усилий готовы прикладывать для достижения желаемого. И уверяю Вас, дети не исключения. Посмотрите на ситуацию объективно. Если ребенок не самостоятельный (этимологически не стоит сам по себе), то вероятнее всего взрослые просто не дают ему стать самому. Не дают почувствовать собственные желания и реализовать их. Не дают времени и возможности опереться на себя самого. Таким образом ребенок привыкает опираться в своей жизни на окружающих, но не на себя. Конечно же у нас, взрослых, на это есть свои причины.

И это уже, во-вторых. Если эта история похожа на Вашу, подумайте о том, что движет Вашим желанием решать, что делать ребенку прежде, чем у него самого появится желание что-то делать?

Я сама мама двоих детей. В какой-то момент обнаружила, что учеба в школе больше нужна мне, чем моему ребенку. И это служит плодородной почвой для его манипуляций. А когда он этим пользуется? Когда ему нужно получить то, что хочет он. И в этот момент я поняла, что имею дело с собственным отражением. Я, желая добиться того, что хочу, манипулирую тем, что желаемо для него. И он в свою очередь делает ровно то же самое. Когда это стало очевидным для меня, я остановилась и задумалась: «А что я на самом деле делаю?». Все оказалось достаточно просто. Я забочусь совсем не о ребенке, а о себе любимой.

Если Вы находитесь в подобной ситуации, то ответив себе по-честному, скорее всего обнаружите собственные страх и тревогу. Тревогу за будущее своего ребенка. Как будто неверие в то, что он может справиться со своей жизнью без Вас. А если наберетесь еще большей смелости, то вероятно увидите страх быть незначимым в жизни ребенка. Вот оно! Желание, которое нами движет. Желание быть значимыми в жизни наших детей.

Но парадокс этой ситуации в том, что, страстно желая этой значимости, мы не даем ей на самом деле случиться. Истинную значимость обретает то, что помогает нам в реализации наших собственных устремлений. Если у Вас получится дать возможность ребенку осознать его собственные желания, и он обратится к Вам за помощью в их реализации, тогда и появится та самая значимость, которой так хочется. С Вашей помощью он научится достигать желаемого и самостоятельность появится сама собой, как естественное качество человека. Самостоятельность случается, если освободить для нее место и время. Верьте в своих детей и будьте счастливы.