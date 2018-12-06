Детки, возмутившие зрителей раскованностью в шоу

Концерты детских танцевальных или песенных коллективов восхищают взрослых, и это объяснимо. Юные артисты демонстрируют способности, которые есть далеко не у всех сверстников, и это действительно заслуживает аплодисментов. Но вот когда речь заходит о детских показах мод или конкурсах красоты для малышек, отношение общественности меняется. Когда на сцене крохи показывают откровенные наряды или имитируют не всегда пристойные движения любимых певиц, это выглядит неоднозначно. Эти шоу возмущают зрителей, однако почему-то всё ещё продолжаются.

Одним из самых обсуждаемых в США является конкурс «Мисс блеск пышности». Маленькие девочки соревнуются в привлекательности, а их мамы готовы на всё ради победы. Двухлетних крох отправляют в солярии, наращивают им волосы и ресницы, наносят макияж и наряжают в открытые наряды. Девочки дефилируют в купальниках вне зависимости от возраста.

Есть подобные конкурсы и в других странах. Так, в Колумбии проводят конкурс Miss Tanguita, что можно перевести как «Мисс маленькие стринги». Участницы от 6 до 10 лет проходят по подиуму, демонстрируя, как следует из названия, крошечные купальники.

Видео рассказывает о конкурсе женской красоты в мужской японской школе, шоу «Малыши и тиары», проекте «Модные малышки» и других возмутительных детских смотрах.